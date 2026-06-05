"Кинжал", "Циркон", "Орешник". Путин обещал Украине ещё "кое-что"

09:22, 05 июн 2026

Россия располагает ударными системами, которых нет у Украины, и готова их применить. Президент России Владимир Путин в ходе публичных высказываний изложил позицию страны по ходу боевых действий, состоянию вооружений и условиям возможного урегулирования конфликта.

Путин заявил, что арсенал России включает «Кинжал», «Циркон», «Орешник», а также нечто, о чём он не стал распространяться подробно. По его словам, у Украины подобных ударных систем нет. Президент уточнил, что «Орешник» фактически ни разу не применялся в боевых условиях на украинской территории. Недавний удар, по его словам, носил испытательный характер — система была задействована для проверки и сбора данных о её реальном поведении. Путин не исключил, что в дальнейшем может быть принято решение о полноценном использовании этого вооружения, в том числе в городских районах.

По информации президента, российские войска ведут наступательные действия по всей линии соприкосновения. За последнее время под контроль России перешло около 2 440 квадратных километров. ЛНР находится под полным контролем, ДНР — более чем на 85%, Запорожская область — примерно на 80%.

Путин также затронул тему противовоздушной обороны. Он признал, что часть западных беспилотников преодолевает российскую защиту, и заявил о намерении последовательно совершенствовать систему ПВО. По его оценке, у Украины полноценной системы противовоздушной обороны не существует.

Говоря о перспективах урегулирования, президент сообщил о готовности России к переговорам на основе договорённостей, которые обсуждались в ходе встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже. Путин подчеркнул, что Россия допускает определённые компромиссы, однако украинская сторона должна быть к ним готова в равной мере. Он отметил, что российский контроль над Донбассом и заключение соглашения не исключают друг друга. По словам президента, киевские власти не проявляют интереса к прекращению боевых действий, опасаясь утраты власти. Евросоюзу Путин отвёл роль посредника — не через поставки оружия, а через воздействие на Киев с целью склонить его к компромиссу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2