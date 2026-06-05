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После Путина слово взял Трамп. И Зеленскому снова досталось по первое число

После Путина слово взял Трамп. И Зеленскому снова досталось по первое число

09:30, 05 июн 2026

Украинский президент предложил российской стороне прекращение огня и личные переговоры. Москва отреагировала сдержанно, Вашингтон — прямолинейно.

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное президенту России, в котором предложил прекратить боевые действия на период переговоров, провести обмен пленными военнослужащими по принципу «всех на всех» и организовать личную встречу на нейтральной территории. Письмо появилось в открытом доступе после того, как глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не является нейтральной стороной в урегулировании украинского конфликта.

В письме Зеленский обозначил возможные площадки для переговоров — Швейцарию, Турцию и государства арабского мира. В качестве гарантов будущих соглашений он предложил привлечь США и европейские страны. Глава украинского МИД подтвердил, что документ будет передан российской стороне по официальным дипломатическим каналам.

Письмо было опубликовано спустя двое суток после визита в Киев генерального секретаря НАТО Марка Рютте в сопровождении около двадцати постоянных представителей альянса. Незадолго до этого Зеленский добивался от Германии передачи Украине зенитных ракетных комплексов, в том числе из состава вооружений Бундесвера.

Владимир Путин ещё накануне публикации письма обозначил позицию российской стороны: приостановка боевых действий не является обязательным условием для начала переговорного процесса. По его словам, предпочтительнее не временная пауза, а полное урегулирование конфликта на основе договорённостей, достигнутых в Анкоридже.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что письмо Зеленского было замечено в администрации президента России, однако доклад Путину состоится позднее. Песков также уточнил: если украинский президент намерен встретиться с российским, он может прибыть в Москву.

На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского была бы позитивным развитием событий. Трамп также подчеркнул, что обе страны должны пойти на определённые уступки, и выразил уверенность, что это произойдёт. Кроме того, он напомнил об объёме американской военной поддержки Украины, указав, что без поставок американского оборудования украинская сторона не смогла бы продолжать боевые действия. Тем самым американский президент фактически подтвердил слова Рубио о том, что США не занимают нейтральную позицию в конфликте.

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"Кинжал", "Циркон", "Орешник". Путин обещал Украине ещё "кое-что"

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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