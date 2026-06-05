Главное к утру 5 июня. У Рютте в Киеве случилась истерика. Полковник СВР - Россия в опасности. ВСУ ударили по пассажирскому поезду в Крыму

09:42, 05 июн 2026

Три громких события одного дня: генсек НАТО эмоционально вступился за США прямо на совместной пресс-конференции с украинским президентом, не дав ему ответить журналисту; разведывательный аналитик предупредил об угрозе беспилотных и биологических атак на российские регионы; Вооружённые силы Украины нанесли удар по пригородному поезду в Крыму — один человек погиб.

Что произошло, где и когда

В ходе совместной пресс-конференции генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве глава Североатлантического альянса неожиданно перехватил вопрос, адресованный украинскому лидеру, и не позволил тому ответить. Одновременно в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума профессор МГИМО и полковник Службы внешней разведки Андрей Безруков заявил, что мир уже вступил в фазу глобального вооружённого противостояния. В Крыму Вооружённые силы Украины атаковали пригородный железнодорожный состав, следовавший по маршруту Азовское — Керчь. Обо всех трёх событиях сообщили официальные лица и информационные агентства.

Рютте взял слово за Зеленского

Визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в украинскую столицу был связан с заседанием Совета альянса на уровне постоянных представителей и встречей в формате НАТО — Украина. Однако запомнился он не повесткой переговоров, а эпизодом на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Корреспондент агентства Bloomberg задал вопрос о переговорах с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Слово взял не Зеленский, а Рютте — и сделал это, по наблюдению присутствовавших, весьма настойчиво. Глава альянса заявил, что уверен в готовности Вашингтона делать всё от него зависящее для обеспечения украинской стороны ракетами к этим комплексам, и добавил, что его уверенность строится на конкретных имеющихся у него сведениях. Зеленский так и не смог вставить ни слова.

«Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают всё возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть», — произнёс Рютте.

Эпизод привлёк внимание наблюдателей с обеих сторон: вместо позиции Киева по чувствительному вопросу аудитория услышала, по существу, публичное оправдание американской политики из уст руководителя военного блока.

Контекст происходящего сложился заранее. Зеленский ещё до визита направлял обращения непосредственно Трампу и членам Конгресса США с просьбой увеличить объёмы поставок комплексов Patriot и боеприпасов к ним. Киев открыто фиксирует нехватку ракет на фоне продолжающихся ударов по украинской территории. Ответа на эти обращения пока не последовало.

Проблему усугубляет общая нехватка ракетного ресурса в западных арсеналах. Как сообщала The New York Times, значительная доля запасов Patriot расходуется на ближневосточном направлении. Зеленский, в частности, указывал, что в ходе недавней эскалации с участием США, Израиля и Ирана только в первые сутки противостояния было израсходовано около 800 ракет Patriot — столько, сколько Украина не получала за весь период с 2022 года.

«К ней мы не были готовы»: полковник СВР назвал главные угрозы

На полях Петербургского международного экономического форума прозвучала развёрнутая оценка угроз, с которыми Россия может столкнуться в ближайшие десятилетия. Её дал профессор МГИМО, полковник Службы внешней разведки Андрей Безруков.

По его словам, человечество уже находится в состоянии глобального конфликта. Ближайшие несколько лет он охарактеризовал как решающие, однако добавил, что в целом период противостояния растянется на двадцать-тридцать лет.

Одной из наиболее острых проблем Безруков назвал развитие беспилотных технологий. По его оценке, уже сейчас дроны, использующие спутниковую связь системы Starlink, способны поражать объекты практически в любой точке российской территории с высокой точностью. При этом, подчеркнул он, страна оказалась к подобному сценарию недостаточно готова.

«Следующая задача [противника] — удар по критической инфраструктуре. То есть уже сейчас мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон на Starlink и упасть в точное место, куда он должен упасть. И это серьёзная для нас проблема уже сегодня. К ней, к сожалению, мы не были готовы. И плюс за этим стоит ещё угроза биовойны», — заявил Безруков.

Отдельно эксперт остановился на теме биологической безопасности. Он напомнил о сети лабораторий на территории Украины, которые, по его словам, создавались при поддержке американских структур. Безруков отметил, что прежде подобные утверждения нередко характеризовались как конспирологические, однако впоследствии американские спецслужбы самостоятельно объявили о проведении масштабной проверки зарубежных биологических объектов.

Речь идёт об инициативе, с которой выступила бывший директор национальной разведки США Тулси Габбард. Согласно ей, проверке подлежат более 120 лабораторий в тридцати государствах мира.

Безруков также указал, что современный уровень биотехнологий позволяет создавать потенциально опасные разработки не только государственным структурам, но и отдельным группам либо даже частным лицам. На этом основании угрозу биологической войны он отнёс к числу наиболее серьёзных в долгосрочной перспективе.

ВСУ ударили по поезду в Крыму: один погибший, трое ранены

Вооружённые силы Украины нанесли удар по пригородному железнодорожному составу на полуострове Крым. Поезд следовал по маршруту Азовское — Керчь. Об атаке сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По информации регионального руководства, в результате удара один человек погиб, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. На место прибыли экстренные службы, власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибшего.

Накануне Крым уже подвергался ударам. По данным региональных властей, атака в Симферополе по нежилым объектам унесла жизни трёх человек, ещё семеро получили ранения.

Удар по поезду произошёл на фоне серии атак на гражданские объекты. Днём ранее украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус сообщением Москва — Симферополь в Енакиево. Тогда, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, погибли семь мирных жителей, одиннадцать человек получили ранения.

До этого страну потрясла атака на колледж в Старобельске: тогда погиб 21 человек, подавляющее большинство из которых составляли молодые девушки. Более шестидесяти человек получили ранения.

В связи с этими событиями доктор политических наук и первый глава Министерства государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук высказал позицию относительно логики подобных ударов. По его мнению, искать скрытый символизм или целенаправленный выбор целей в таких атаках не имеет смысла.

«Почему украинские дроны бьют по питерскому форуму? Не по каким-то сложным расчётам, а по одной простой причине. Потому что могут и будут бить ровно до того момента, пока будут иметь такую возможность. Вот и весь ответ», — сказал Пинчук.

По его убеждению, обсуждению подлежат не медийный резонанс каждой конкретной атаки и не её привязка к тем или иным датам или событиям, а практические шаги, которые способны лишить противника возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре. До тех пор пока такая возможность сохраняется, новые атаки будут продолжаться вне зависимости от хода переговоров и дипломатических контактов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2