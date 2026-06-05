Никаких границ – Киев обезумел. Украинский конфликт переходит на новый этап. Политолог объяснил: "Сделают всё возможное"

09:47, 05 июн 2026

Утром 3 июня в центре Енакиево в ДНР был поражён рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь. Погибли семь человек, одиннадцать получили ранения. В ту же ночь беспилотники атаковали районы Санкт-Петербурга и объекты в Ленинградской области.

Ранним утром 3 июня в центральной части Енакиево, расположенного в Донецкой Народной Республике, был атакован рейсовый автобус маршрута Москва — Симферополь. По предварительным данным, в результате удара погибли семь человек, ещё одиннадцать получили ранения различной степени тяжести. Об обстоятельствах произошедшего сообщают профильные ведомства и региональные представители власти.

После поражения транспортного средства в салоне вспыхнул пожар. Судя по имеющимся фотоматериалам, огонь полностью уничтожил кабину водителя и пассажирский отсек. По информации «Российской газеты», значительная часть находившихся в автобусе людей направлялась на отдых в Крым.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в больницы в состоянии средней тяжести госпитализированы десять пострадавших, среди которых — ребёнок. Для несовершеннолетнего пациента предусмотрено проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных клиник. Ещё один пострадавший получил необходимую медицинскую помощь амбулаторно, без госпитализации.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о теракте. В настоящее время ведётся установление личностей погибших. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что региональные власти проверяют, находятся ли среди жертв и пострадавших жители полуострова.

Параллельно с событиями в ДНР в ту же ночь беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Губернатор города Александр Беглов сообщил об ударах в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В результате этих атак пострадали четыре человека, их состояние оценивается как стабильное. В Ленинградской области, по информации губернатора региона Александра Дрозденко, за ту же ночь было сбито 59 беспилотников. В Лужском районе обломки одного из них повредили четыре частных жилых дома. Сведений о пострадавших среди местных жителей не поступало.

Политолог Иван Мезюхо в комментарии к произошедшему обратил внимание на характер действий украинской стороны. По его мнению, участившиеся удары по гражданскому населению и транспортной инфраструктуре свидетельствуют о том, что конфликт приближается к новому этапу.

«Логика повышения интенсивности агрессии путём нанесения ударов по гражданским говорит о том, что конфликт приближается к новому этапу развития, возможно, даже к завершающему, потому что человеческие ресурсы у нашего врага исчерпаемы», — отметил он.

Мезюхо также указал, что заместить живую силу исключительно военной техникой, беспилотниками, наёмниками и финансированием невозможно.

Эксперт также высказал предположение о том, чем обусловлен нынешний уровень активности: по его словам, Киев стремится занять более выгодную переговорную позицию и одновременно оказать воздействие на внутриполитическую обстановку в России накануне выборов в Государственную Думу. Политолог призвал гражданское общество не поддаваться панике, расценивая подобную реакцию именно как цель предпринимаемых террористических действий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2