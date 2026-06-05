Началось? "Заводы в Европе начинают дымиться. Решение об ударах принято". Список целей - в открытом доступе

09:51, 05 июн 2026

Российские телеграм-каналы сообщают о возможных ударах по оборонным предприятиям Евросоюза. Минобороны России ещё в апреле опубликовало в открытом доступе перечень адресов в европейских странах — Германии, Польше, Великобритании и других.

Ряд российских телеграм-каналов распространяет информацию о том, что Россией якобы принято решение об ударах по оборонным предприятиям европейских стран, где размещено производство беспилотников для Украины. Официальных подтверждений этому нет.

По данным канала «Дневник Разведчика», за последние год-полтора более 70% мощностей по выпуску дальнобойных БПЛА было перенесено с территории Украины на территорию государств Евросоюза. Авторы канала утверждают, что Россия подготовила ответные меры: предполагается применение ударных беспилотников типа «Герань», а также возможны кибератаки на энергетические объекты и производственные цеха. Источники и доказательства при этом не приводятся.

Канал «Военная хроника» в свою очередь упоминает завод химического концерна BASF в немецком Людвигсхафене как потенциальный объект для вывода из строя.

15 апреля Министерство обороны России опубликовало в открытом доступе перечень адресов на территории Германии, Польши, стран Прибалтики, Великобритании, Чехии, Дании и ряда других государств. Документ находится в свободном доступе. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после публикации списка заявил, что западным партнёрам следует воспринимать эти адреса как перечень возможных целей для российских вооружённых сил.

Официальных заявлений о принятии решения по ударам со стороны российского руководства не поступало. Вместе с тем сам факт публикации координат объектов свидетельствует о том, что соответствующие сценарии в военном ведомстве прорабатываются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2