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Пашинян доигрался. Россия нашла нового взамен Армении. Такого в Ереване никто не ожидал

Пашинян доигрался. Россия нашла нового взамен Армении. Такого в Ереване никто не ожидал

09:57, 05 июн 2026

После резкого разворота Еревана в сторону западных партнёров Москва начала переориентацию импорта сельскохозяйственной продукции и алкоголя на Азербайджан. Армянские поставщики рискуют навсегда утратить доступ к российскому рынку.

Армения теряет крупнейший рынок сбыта после курса Пашиняна на западную интеграцию. Ограничения на ввоз армянской продукции в Россию уже введены, а Москва нашла альтернативных поставщиков — об этом сообщил спецпредставитель президента России Борис Титов.

Курс армянского премьера Никола Пашиняна на сближение с западными структурами повлёк за собой ощутимые экономические последствия для республики. Ереван столкнулся с жёсткими ограничениями на поставки ряда ключевых товаров на российский рынок. Под действие ограничительных мер попали овощи, фрукты, алкогольная продукция и минеральная вода — категории, составлявшие значительную часть армянского экспорта в Россию.

Особую тревогу вызывает характер введённых мер: по оценке спецпредставителя президента Российской Федерации Бориса Титова, речь идёт не о временных, а о долгосрочных ограничениях. Москва уже определила нового поставщика в лице Азербайджана, который производит аналогичный ассортимент продукции. По словам Титова, азербайджанская сторона способна предложить российскому рынку даже больший объём товаров, чем прежде поставляла Армения.

В случае если переориентация на азербайджанский импорт завершится в сжатые сроки, армянские экспортёры могут оказаться перед двумя сценариями: либо полное закрытие российского рынка, либо вынужденная конкуренция с азербайджанскими поставщиками, что неизбежно приведёт к снижению цен на продукцию.

Ряд источников указывает на потенциальные риски и для российской стороны. Telegram-канал «Полковник Чернов», аффилированный, по имеющимся данным, с сетью Михаила Ходорковского* (внесён Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента), предупреждает: Азербайджан, осознавая срочность запроса Москвы на смену поставщика, может воспользоваться ситуацией и предложить менее выгодные условия. Авторы канала проводят аналогию с ценовой политикой Китая при закупках российской нефти после обострения отношений Москвы с европейскими партнёрами.

Вместе с тем позиция России на переговорах с Баку не является безвыходной. Помимо Азербайджана, российский рынок готовы насытить поставщики из Средней Азии, Грузии, Абхазии и Турции — все они предлагают схожий ассортимент и имеют логистическую близость к России. Успешное соглашение с Азербайджаном, в свою очередь, может стать основой для дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя государствами.

Для Армении последствия могут оказаться системными. Утратив российский рынок, республика столкнётся с трудностью сбыта продукции, не востребованной в соседних странах региона в сопоставимых объёмах.

Ограничения на поставки — не единственное следствие нынешнего внешнеполитического курса Еревана. Ранее Москва предупредила о возможном пересмотре условий газовых контрактов и отмене ценовых преференций для Армении. Пашинян заявил, что подобная перспектива его не беспокоит, выразив уверенность в том, что республика способна стать торговым узлом регионального значения и компенсировать потери за счёт транзитных доходов. При этом эксперты напоминают, что европейские экономики, отказавшиеся от российских энергоносителей, переживают выраженные трудности вне зависимости от уровня своего развития.

* - Михаил Ходорковский внесён Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента. Включен в реестр террористов и экстремистов (Росфинмониторинг).

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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