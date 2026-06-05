10:03, 05 июн 2026

Андрей Безруков, экс-разведчик и профессор МГИМО, заявил в интервью RTVI, что американские мирные инициативы по Украине являются тактикой затягивания времени, а не реальным стремлением к урегулированию.

Бывший офицер российской разведки, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в интервью телеканалу RTVI призвал граждан России не воспринимать Соединённые Штаты как нейтральную сторону в украинском конфликте. По его словам, несмотря на публичные заявления о посреднической роли, США остаются государством, которое фактически ведёт против России активные враждебные действия.

Эксперт напомнил, что Вашингтон возглавляет военно-политический альянс НАТО, объединяющий около пятидесяти государств. Именно эти страны, по его оценке, целенаправленно вооружают Украину и способствуют её противостоянию с Россией.

«США на стороне нашего врага. Они наш враг по большому счёту», — заявил Безруков.

Профессор подчеркнул, что американская элита не пересматривала свои стратегические цели в отношении России. Конечная задача Вашингтона, по его убеждению, остаётся неизменной — добиться ослабления и разрушения российской государственности. Позиции, которые транслируются в публичном пространстве относительно готовности к диалогу, Безруков расценивает как инструмент затягивания времени, а не как искреннее стремление к урегулированию.

Эксперт также обратил внимание на то, что технические каналы для контактов между Москвой и Вашингтоном существуют даже в условиях нынешнего противостояния. Однако, по его словам, эти взаимодействия носят нерегулярный характер и не меняют общей картины. В качестве показательного примера он привёл ситуацию с конфискацией активов российских граждан за рубежом: этот вопрос, несмотря на периодические контакты, так и не нашёл решения.

Безруков призвал не допускать, чтобы переговорная риторика и временные договорённости притупляли бдительность. По его словам, противник способен менять публичную подачу и тактические акценты, однако это не означает изменения его стратегических намерений. Главный посыл эксперта: осознание того, кто стоит за происходящим на Украине, не должно подменяться дипломатическими формулировками.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2