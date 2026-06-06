Сводка с фронтов СВО 6 июня: Небо кроют рои дронов, пехоте не пробиться. Что под Добропольем

12:14, 06 июн 2026

Противостояние у Доброполья продолжается в режиме изматывающих позиционных боёв — малые пехотные группы с обеих сторон действуют под прикрытием сотен беспилотников. Перелома нет. Параллельно украинские морские дроны атаковали румынский порт и азербайджанские суда, а наземные коридоры снабжения оказались под серьёзным давлением.

В течение последних суток на Добропольском направлении и смежных участках фронта продолжались боевые столкновения с применением беспилотников и малых пехотных групп — без существенного изменения линии соприкосновения. Об этом сообщают военные блогеры и аналитики, в том числе автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и военный корреспондент Евгений Лисицын.

Трасса под давлением

Российские беспилотники в минувшие сутки наносили удары преимущественно по топливной инфраструктуре на территории Украины. АТАКАМ Подверглись автозаправочные станции в Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях. Украинская сторона действовала зеркально — атакуя АЗС в приграничных с Россией регионах.

Трасса Р-280 «Новороссия» по-прежнему остаётся уязвимым участком. По данным Михаила Звинчука, из-за предшествующих ударов по бензовозам в Крыму введено строгое нормирование топлива, а очереди на заправочных станциях не исчезают. Угроза со стороны украинских беспилотников на этом маршруте оценивается как высокая. Власти ЛНР запретили предпринимателям осуществлять грузовые и пассажирские перевозки по данной дороге.

Военные аналитики фиксируют смещение приоритетов в выборе целей для атак с украинской стороны: удары всё чаще направлены против пассажирских автобусов и объектов социальной инфраструктуры — общежитий и крупных гражданских зданий.

Инцидент в Чёрном море и Азове

Отдельного внимания заслуживает инцидент за пределами непосредственной линии фронта, однако напрямую связанный с продолжающейся спецоперацией. Несколько украинских безэкипажных катеров — по разным данным, от четырёх до пяти единиц — атаковали румынский порт Констанца, а также азербайджанские суда в акватории Азовского моря. В результате атаки на азербайджанские суда найдены погибшие.

Румынские власти квалифицировали произошедшее как прямое следствие военных действий России против Украины. Военный блогер Юрий Подоляка в своём комментарии допустил, что Констанца может использоваться украинской стороной как транзитная точка для операций, и выразил интерес к официальной позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева — в частности, к вопросу о возможных требованиях компенсации.

Авторы канала «Военная хроника» высказали иную версию: атака могла быть частью намеренной стратегии по вовлечению Румынии и через неё — всего альянса НАТО — в прямое противостояние с Россией. По их оценке, даже если эта гипотеза подтвердится, практических последствий для Киева, вероятнее всего, не последует — НАТО ограничится публичной критикой. Вместе с тем авторы канала допускают, что подобная тактика может быть воспроизведена в других чувствительных точках, в частности в Приднестровье, где размещены российские военные и находится один из крупнейших складов вооружения в регионе.

Доброполье: дроны вместо прорыва

Добропольское направление остаётся одним из наиболее интенсивных участков фронта. Сражение здесь является продолжением боёв за Покровско-Мирноградскую агломерацию. После занятия этих населённых пунктов российские силы предпринимают попытки продвинуться севернее, что, по оценкам аналитиков, создаёт угрозу более широкого обрушения украинской обороны в Донбассе.

Характер боёв — преимущественно столкновения малых пехотных групп с интенсивным применением беспилотников с обеих сторон. Михаил Звинчук отмечает: украинские атаки в районе Родинского и прилегающих территорий регулярно срываются именно ударами дронов. Зафиксирован эпизод, когда позиция, занятая группой украинского просачивания, была поражена беспилотником типа «Молния». После подобных ударов на место направляется личный состав для оценки результатов с земли.

Российские силы атакуют также в районе Гришино, Васильевки и Новоалександровки. Тем не менее существенного продвижения ни одной из сторон не зафиксировано. По оценке «Рыбаря», обе стороны наращивают численность личного состава и дроновые группировки, не меняя тактики малых вылазок.

Прочие направления

На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои у Степногорска, наносятся удары по пунктам временной дислокации и узлам связи украинских сил в Заречном. После занятия Гуляйполя российские подразделения закрепились у Новосёловки; бои продолжаются у Любицкого, Верхней Терсы и Воздвижевки.

На Днепровском направлении украинская сторона переходит в контратаки у Лесного, тогда как российские подразделения продвигаются в сторону Великомихайловки и Искры.

На Константиновском направлении российские силы расширяют контроль в западной части города, продвигаясь вдоль улицы Леваневского и севернее. На Северском направлении продолжаются бои за Малиновку, фиксируется продвижение к Юрковке и в восточной части Рай-Александровки. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI