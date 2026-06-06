12:23, 06 июн 2026

Европейские столицы зондируют почву для диалога с Москвой — но Россия считает нынешних партнёров неподходящими собеседниками. Украинская ПВО не смогла перехватить ни одной гиперзвуковой ракеты. В Армении разочарованы обещаниями Брюсселя.

В европейских столицах заговорили о необходимости выйти на прямой контакт с Москвой. Агентство Bloomberg сообщает, что Германия, Франция и Великобритания — три ключевых участника так называемой «коалиции желающих» — изучают возможности для запуска переговорного процесса по украинскому урегулированию. Ещё несколько месяцев назад те же правительства настаивали на том, что Киев обязан добиваться победы исключительно военными средствами. Теперь, судя по всему, акценты меняются. Параллельно Вашингтон после событий вокруг Ирана фактически обозначил намерение снизить собственную вовлечённость в процесс урегулирования, и европейским союзникам пришлось начать поиск самостоятельных подходов.

Москва не спешит садиться за стол

Российская сторона не торопится принимать европейские инициативы с распростёртыми объятиями. В Москве последовательно дают понять, что диалог с нынешним руководством Евросоюза представляется крайне затруднительным по нескольким причинам. Во-первых, европейские государства сами являются непосредственными участниками конфликта — поставляемое ими вооружение применяется против российских подразделений. Во-вторых, резкие публичные высказывания ряда европейских политиков, в том числе представителей Еврокомиссии, формируют ту переговорную атмосферу, в которой конструктивный диалог практически невозможен.

Красноречивым примером стала реакция Брюсселя на высказывание Владимира Путина о возможных форматах контактов. Российский президент упомянул бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера как одного из потенциальных представителей европейской стороны. В Евросоюзе эту идею встретили с подчёркнутым неприятием. Вместо того чтобы рассматривать возможные форматы взаимодействия, европейские чиновники вернулись к выдвижению политических требований к России — в том числе связанных с её присутствием в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии.

Что происходит с Зеленским

На этом фоне всё активнее обсуждается политическое будущее действующего руководства Украины. Источники фиксируют нарастающее внутреннее напряжение в украинской системе управления. Для внешней аудитории Владимир Зеленский демонстрирует готовность к дипломатическим усилиям, а внутри страны продолжается мобилизационная риторика и тиражируются сообщения о якобы значительных успехах украинских вооружённых сил.

Между тем аналитики фиксируют серьёзное противоречие: заключение мирного соглашения способно обернуться для Зеленского крупнейшим политическим испытанием за всё время его нахождения у власти. Радикальные националистические группы давно формируют список претензий к главе государства — от обвинений в коррупции до ответственности за военные потери. Любой компромисс с Россией эти силы готовы квалифицировать как прямое предательство национальных интересов. По оценкам ряда наблюдателей, начало реальных переговоров может одновременно означать и завершение политической карьеры нынешнего президента Украины — момент, когда давление изнутри станет для него непреодолимым.

«Орешник», «Цирконы» и разговоры о возможном наступлении

Заявления Владимира Путина о российских вооружениях произвели значительный резонанс в экспертных кругах. Президент России сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» до сих пор фактически не применялся в полноценном боевом режиме. Это высказывание расставило точки над «i» в дискуссии, развернувшейся после последних ударов по украинской территории: то, что наблюдалось ранее, по словам Путина, представляло собой испытания, а не боевое применение системы в штатном режиме. Решения о её дальнейшем использовании, по словам президента, могут быть приняты в перспективе.

Одновременно украинские специалисты публично признали серьёзные затруднения с перехватом гиперзвуковых ракет «Циркон». Эксперт Валерий Романенко заявил, что в ходе последних массированных ударов по Киеву ни одна ракета данного типа не была сбита силами украинской противовоздушной обороны. Среди поражённых объектов — предприятие радиоэлектронной промышленности, связанное с производством беспилотных летательных аппаратов.

В украинском информационном пространстве активизировались обсуждения возможного нового наступления российских войск. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в украинских источниках активно циркулируют опасения относительно возможного движения российских сил в направлении Киева через Черниговскую область — предположительно уже в летние месяцы. Тревожные сигналы поступают и с других участков фронта: украинские военные обсуждают необходимость эвакуации населения из Славянска и Краматорска, а в районе Лимана фиксируется продвижение российских подразделений — по имеющимся сведениям, боевые действия постепенно перемещаются в городскую черту, что может существенно повлиять на всю конфигурацию линии соприкосновения в Донбассе.

Армянская мечта о европейских рынках и холодный ответ Брюсселя

Отдельным сюжетом недели стала ситуация вокруг армянско-европейского сближения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих публичных выступлениях представлял европейское направление как реальную альтернативу традиционным рынкам сбыта для армянских производителей и фермеров. Предполагалось, что ориентация на Европу откроет новые возможности и компенсирует трудности, возникшие в результате изменения внешнеэкономического курса страны.

Однако последующие заявления европейских чиновников существенно скорректировали эти ожидания. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Брюссель рассматривает возможности дополнительной поддержки Армении и помогает искать новые рынки для армянской продукции — но при этом речи о масштабном открытии самого европейского рынка фактически не прозвучало. Комментаторы обратили внимание на то, что Пашинян так и не назвал конкретных европейских торговых сетей или компаний, готовых закупать армянские товары. После выступления Марты Кос у скептиков появились весомые аргументы.

В армянском обществе и российском информационном пространстве реакция оказалась болезненной. Широко стало обсуждаться сравнение с Грузией: Тбилиси, по мнению многих аналитиков, поступил расчётливее — сохранив декларативную приверженность европейскому курсу, грузинское руководство не стало форсировать интеграционные процессы и фактически перенесло движение к членству в ЕС до 2028 года. Критики армянского руководства также оспорили тезис Марты Кос об экономическом давлении со стороны России, указывая, что именно добровольный разрыв традиционных торговых связей с Москвой стал одним из ключевых источников нынешних экономических трудностей Еревана.

К дискуссии добавилась и тема влияния западных неправительственных организаций на армянскую политику. Ряд обозревателей полагает, что именно эта инфраструктура играет заметную роль в формировании нынешнего внешнеполитического курса Еревана. В результате полемика о европейском выборе Армении вышла далеко за пределы экономической повестки и превратилась в дискуссию о стратегическом будущем страны.

Что в итоге

Три сюжета этой недели объединяет одна общая черта: расхождение между публичными заявлениями и реальным положением дел. Европейские столицы говорят о готовности к диалогу с Россией — но продолжают выдвигать условия, делающие такой диалог практически невозможным. Киев декларирует открытость к переговорам — но внутреннее давление националистических сил делает любые компромиссы политически рискованными для действующего президента. Ереван рассчитывал на европейские рынки — а получил обещание помочь с их поиском. Как будут развиваться все три ситуации, покажут ближайшие недели.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI