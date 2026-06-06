"ВСУ совсем голову потеряли": Путин рассказал, как украинские удары угрожают Европе

12:28, 06 июн 2026

Президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил об ударе украинских войск непосредственно по реактору Запорожской атомной электростанции. По его словам, радиационных последствий удалось избежать, однако угроза распространения заражения на территорию европейских государств остаётся реальной.

Путин напомнил, что Запорожская АЭС на протяжении длительного времени находится в зоне активных боевых действий, однако характер атак претерпел существенные изменения. По его словам, если прежде удары наносились в непосредственной близости от объекта, то теперь речь идёт о прямом поражении реакторного корпуса. Президент сообщил, что серьёзных разрушений и радиационного заражения удалось избежать — реактор повреждён не был. Тем не менее сам факт подобного инцидента, по его мнению, свидетельствует о принципиальном изменении ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

Особое внимание в своём выступлении Путин уделил хранилищам отработанного ядерного топлива, расположенным на территории ЗАЭС. По его словам, именно эти объекты представляют наибольшую угрозу в случае прямого поражения. Российский президент подчеркнул, что возможные последствия аварии не будут ограничены территорией России или Украины — радиоактивное загрязнение может распространиться на страны Европы. При этом он указал, что направление и масштабы возможного заражения определяются метеорологическими условиями и направлением ветра в момент инцидента. По словам Путина, нет никаких оснований полагать, что заражение обязательно пойдёт в сторону российской территории.

Президент также обратил внимание на реакцию западных стран и европейских институтов на происходящее. По его оценке, несмотря на очевидный масштаб угрозы, Европа воздерживается от жёсткой критики действий украинской стороны и не выдвигает конкретных требований о прекращении ударов по ядерной инфраструктуре. Путин призвал европейских политиков пересмотреть подход к данной теме и дать собственную оценку возможным последствиям для безопасности их государств.

Заявления президента прозвучали на фоне серии задокументированных инцидентов на территории станции. Ранее фиксировалась атака украинского беспилотника на машинный зал шестого энергоблока ЗАЭС. По данным персонала станции, радиационный фон по итогам инцидента оставался в пределах нормы, однако специалисты констатировали реальную угрозу ядерной безопасности объекта. Помимо этого, в районе линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей работу станции, было зафиксировано свыше двадцати ударов беспилотных летательных аппаратов.

Отдельного внимания заслуживают обстоятельства срыва договорённостей о временном прекращении огня в районе ЗАЭС. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что согласованный режим тишины, предусматривавший проведение ремонтных работ на повреждённых энергетических объектах, был нарушен после атаки украинского беспилотника на российскую группу разминирования. В результате этого удара пострадали военнослужащие, обеспечивавшие безопасность технических работ. Кроме того, сообщалось о ещё одном инциденте: дрон атаковал территорию станции в период проведения плановых технических работ, ранения получили пятеро российских военных. Отмечалось, что указанные работы велись в рамках режима безопасности, согласованного с Международным агентством по атомной энергии.

Озабоченность ситуацией вокруг Запорожской АЭС неоднократно выражало и само МАГАТЭ. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявлял, что атаки на инфраструктуру станции угрожают базовым принципам ядерной безопасности. После каждого зафиксированного инцидента представители ЗАЭС направляли в агентство соответствующие уведомления.

Завершая тему, Путин подчеркнул, что в случае серьёзной аварии на станции последствия будут определяться не политическими декларациями, а физическими законами распространения радиоактивных веществ. По его словам, в подобном сценарии вопрос о направлении ветра приобретёт несравнимо большее значение, чем любые дипломатические разногласия между участниками конфликта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI