На СВО начинается жесть. Пригожин всё знал. В Крыму приняли радикальное решение

12:35, 06 июн 2026

Эксперты обсуждают возможную смену российской стратегии ударов, военкор Сладков раскрыл историю с аэростатами ЧВК «Вагнер», а власти Крыма запретили продавать бензин за наличные из-за массовой перепродажи топлива.

В конце мая — начале июня 2026 года сразу несколько тем одновременно вышли в топ обсуждений в военной и экспертной среде России. Военный корреспондент Александр Сладков публично высказался о применении аэростатов в зоне боевых действий и напомнил о роли структур Евгения Пригожина в развитии этого направления. Параллельно в Telegram-каналах, связанных с военной тематикой, активизировались дискуссии о возможных изменениях в тактике российских ударов. В Крыму тем временем глава республики Сергей Аксёнов объявил о введении жёстких ограничений на продажу топлива.

Киев как возможная цель: что обсуждают эксперты

После серии атак Вооружённых сил Украины по российским регионам, включая удар по Старобельску, в экспертных кругах и в военных Telegram-каналах заметно оживились разговоры о том, что конфликт может перейти в качественно иную стадию. Ряд источников, близких к военной тематике, сообщает, что в Москве прорабатываются варианты более выраженного ответного воздействия на украинскую сторону с акцентом на разрушение системы государственного управления страны.

Согласно данным инсайдерских Telegram-каналов, военные представили политическому руководству свои предложения относительно дальнейших действий. Официального подтверждения этим сведениям нет: Министерство обороны России подобные сообщения публично не комментировало и никаких заявлений о смене стратегии не делало.

Тем не менее в экспертной среде активно обсуждается сценарий, при котором удары будут ориентированы не столько на отдельные военные позиции, сколько на объекты, обеспечивающие функционирование государственных структур Украины. Авторы ряда военных каналов полагают, что в числе возможных целей могут оказаться системы специальной связи, телекоммуникационные узлы, центры обработки данных и энергетическая инфраструктура, от которой зависит работа органов управления.

Telegram-канал «Полковник Чернов» формулирует логику подобного подхода следующим образом: он одновременно усиливает внутреннюю мобилизацию, повышает переговорные ставки и демонстрирует готовность к асимметричному ответу на любые действия на российской территории. Кроме того, по оценке канала, такой сценарий способствует консолидации элит вокруг жёсткого политического курса.

Отмечается, что с конца мая российские войска продолжают систематически наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины с применением ракетных комплексов «Орешник», «Кинжал» и «Циркон». Однако масштабной кампании непосредственно против Киева пока не последовало. Часть наблюдателей расценивает это как признак подготовки к более крупной операции, хотя подобные оценки остаются исключительно экспертными предположениями без какого-либо официального подтверждения.

Сторонники наращивания давления на украинскую сторону указывают, что предыдущие удары по столице Украины не давали долгосрочного эффекта и быстро переставали привлекать внимание. В связи с этим обсуждается возможность перехода к серии последовательных атак, которые позволили бы достичь накопительного результата. Ещё раз подчеркнём: речь идёт о дискуссиях в экспертном и около-военном сегменте, а не об официально объявленных планах.

Сладков и аэростаты: «Мы были первыми, но не использовали»

Военный корреспондент Александр Сладков обратил внимание на тему, которая в последние недели регулярно всплывает в военных обсуждениях, — применение аэростатов в боевых условиях. Поводом для высказывания стали разговоры о том, что Украина якобы опережает Россию в создании и внедрении новых средств ведения войны.

По словам Сладкова, в случае с аэростатами ситуация выглядит принципиально иначе. Журналист сообщил, что лично присутствовал ещё в 2007 году на совещании на Фрунзенской набережной в Москве, где в военном ведомстве обсуждалось внедрение подобных систем. Тогда разговоры так и не переросли в практические решения.

Сейчас интерес к этому направлению возобновился. В Центре беспилотных систем и технологий сообщили, что до конца текущего года могут состояться испытания аэростатов, предназначенных для переброски беспилотников и авиационных боеприпасов в тыл противника. Специалисты центра отмечают, что наибольший потенциал имеют свободные аэростаты — устройства, способные длительно находиться в воздухе и решать широкий спектр задач.

Сладков также указал, что единственный реальный случай применения аэростатов в зоне боевых действий он наблюдал ранней весной 2023 года на дороге Соледар — Бахмут. Тогда аппарат использовался для размещения камер наблюдения и ретрансляторов связи. Как следует из публикации автора канала «Русский тарантасъ», аэростат принадлежал подразделениям ЧВК «Вагнер».

Таким образом, технологии, которые сегодня преподносятся как перспективные разработки, фактически уже проходили практическую апробацию в структурах Евгения Пригожина непосредственно в районе боевых действий.

Помимо темы аэростатов, Сладков высказался и о более широком контексте — о том, что ждёт Украину после завершения конфликта. По его мнению, военные победы сами по себе не обеспечат устойчивого долгосрочного результата. Корреспондент убеждён, что после окончания боевых действий России предстоит масштабная работа по восстановлению исторических и культурных связей с Украиной. Он процитировал известное выражение о том, что удерживать территорию исключительно силовыми методами невозможно, подчеркнув: главный вызов будет состоять не только в военных достижениях, но и в последующем выстраивании отношений.

Крым без наличных на заправке: власти объявили войну перекупщикам топлива

На фоне проблем с обеспечением полуострова горючим руководство Республики Крым приняло беспрецедентные меры. Глава региона Сергей Аксёнов объявил о временном запрете продажи бензина за наличный расчёт на всех автозаправочных станциях.

Одновременно из свободной продажи изымаются топливные талоны. Ранее приобретённые талоны сохранят силу, однако по каждому из них теперь можно будет получить не более 20 литров топлива за одно обращение.

По словам Аксёнова, на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководителей муниципалитетов и республиканских ведомств. В их задачи войдут контроль за соблюдением новых правил и фиксация государственных номеров автомобилей, владельцы которых заправляются по талонам.

Поводом для столь жёстких мер стали многочисленные факты перепродажи топлива. По данным властей, часть граждан приобретала бензин по льготным схемам, после чего реализовывала его по существенно завышенным ценам. Советник главы Крыма и руководитель движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов заявил, что власти намерены жёстко пресекать подобные схемы. По его словам, в ближайшее время возможно проведение контрольных закупок у перекупщиков топлива с привлечением соответствующих структур.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI