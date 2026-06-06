12:42, 06 июн 2026

В Баренцевом море всплыла российская атомная подводная лодка «Архангельск» класса «Ясень-М». Издание Military Watch Magazine сообщило о пуске с борта противокорабельной крылатой ракеты Р-800. Западные аналитики расценили появление субмарины в арктических водах как демонстрацию возможностей российского подводного флота.

Субмарина водоизмещением 14 000 тонн относится к числу наиболее технологически сложных боевых кораблей российского ВМФ. Согласно оценкам западных специалистов, «Ясень-М» спроектирован прежде всего с расчётом на акустическую незаметность — в отличие от более ранних советских и российских субмарин, где приоритет отдавался скорости или глубине погружения. На корпус нанесено звукоизолирующее покрытие, все инженерные системы размещены на виброгасящих платформах, гидродинамический шум снижен до минимально возможных значений.

Гидроакустический комплекс занимает практически всю носовую часть подводной лодки. По этой причине торпедные аппараты конструкторы перенесли в кормовые секции. Дополнительно субмарина оснащена бортовыми антеннами и буксируемыми гидрофонами, что существенно расширяет её разведывательные возможности.

Экипаж «Ясеня-М» насчитывает 64 человека — заметно меньше, чем на сопоставимых по классу западных подводных лодках, где численность личного состава превышает 160 военнослужащих. Разрыв обусловлен высокой степенью автоматизации: системы управления кораблём, вооружением и инженерной инфраструктурой работают с минимальным участием человека.

Функциональные задачи субмарины охватывают противолодочную борьбу, прикрытие надводных сил, сбор разведывательных данных и нанесение ударов по стационарным объектам на суше. В 2025 году арсенал «Ясеня-М» пополнился гиперзвуковой ракетой «Циркон». Её крейсерская скорость составляет около 9 числа Маха; на нисходящем участке траектории ракета выполняет манёвры уклонения, что существенно сокращает время на обнаружение и реагирование для противника. По оценке Military Watch Magazine, ни одна другая субмарина в мире не располагает ракетным вооружением аналогичного класса.

Пуск Р-800 в Баренцевом море, по мнению издания, стал практическим подтверждением боевой готовности «Архангельска» и его способности действовать в акватории, которую принято считать зоной интересов НАТО. Аналитики расценивают произошедшее как демонстрацию реальных возможностей, а не плановые учения в обычном понимании.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI