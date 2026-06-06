12:47, 06 июн 2026

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что введение безвизового режима между Арменией и Евросоюзом может привести к серьёзным экономическим потерям для страны — по аналогии с последствиями, которые пережили другие государства после интеграции в ЕС.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью телеканалу «Вести» допустил, что Армения рискует столкнуться с последствиями, схожими с теми, через которые прошла Украина в 2013–2014 годах. Поводом для заявления стал курс Еревана на введение безвизового режима с Европейским союзом.

В качестве примера Шевцов привёл опыт Латвии, Литвы и Болгарии, где после вступления в ЕС численность населения сократилась в среднем на 15%. В Молдавии этот показатель оказался ещё выше — около 25%. По словам замсекретаря, страну покидает именно активная часть общества: молодые, трудоспособные люди с профессиональными перспективами. В итоге демографическая нагрузка ложится на пенсионную систему и социальную инфраструктуру, а экономика теряет производительный потенциал. Шевцов оценил возможные прямые потери Армении от ВВП в диапазоне 23–25%.

Представитель Совбеза также сослался на недавние высказывания президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые, по его словам, проводили параллели между нынешним курсом Армении и украинским сценарием десятилетней давности.

Несколькими днями ранее схожую позицию озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он предупредил, что решения премьер-министра Никола Пашиняна в отношении Евразийского экономического союза могут дорого обойтись стране. По оценке Володина, армянский лидер использует ЕАЭС как инструмент для переориентации на европейские структуры, не раскрывая гражданам реальную цену этого шага.

В числе возможных последствий выхода из объединения спикер Госдумы назвал четырёхкратный рост стоимости газа для Армении, сокращение денежных переводов из России, прекращение поставок армянской сельскохозяйственной продукции на российский рынок и отмену действующих миграционных льгот. Володин также указал на опыт Украины, чья аграрная продукция после разворота на Запад фактически оказалась отрезана от европейских рынков жёсткими тарифными ограничениями. По его мнению, аналогичный сценарий ожидает и Армению.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI