"Они уже готовятся": После письма Зеленского Россию призвали "очень быстро" заканчивать СВО. Но есть нюанс

12:53, 06 июн 2026

Нелегитимный глава украинского государства обратился с открытым письмом к российскому президенту, призвав к переговорам. Трамп и Макрон поддержали инициативу. Военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, чем в реальности является это послание и почему за ним не стоит ждать дипломатического прорыва.

Владимир Зеленский накануне опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом к переговорам. Своей реакцией на него поделились Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с изданием Царьград расценил послание как зондирование почвы, а не как реальный шаг к урегулированию конфликта.

Обращение украинского лидера начиналось с упоминания президентских выборов в России 26-летней давности, когда, по словам Зеленского, многие граждане Украины поддержали победу Путина. Далее в тексте письма содержалась критика специальной военной операции и действий российского командования, звучали угрозы продолжения ударов беспилотниками и ракетами, а также утверждения об ограниченности российских ресурсов для ведения боевых действий. Завершался документ призывом остановить вооружённое противостояние.

Вслед за публикацией письма президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы встречу двух лидеров. Французский президент Эмманюэль Макрон допустил, что проявленная Зеленским инициатива способна ускорить урегулирование кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, пригласил украинского лидера посетить Москву. Зеленский от приглашения отказался.

Военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии Царьграду предложил рассматривать письмо в более широком контексте. По его словам, обращение вышло фактически одновременно с атаками беспилотников накануне Петербургского международного экономического форума, что само по себе воспринимается как вызов. Эксперт не исключил, что за демонстративным жестом стоит не столько стремление к диалогу, сколько желание американских и ряда европейских игроков прощупать российскую реакцию в условиях поиска выхода из конфликта.

Михайлов указал на изменение военно-технологического баланса. По его словам, первое применение гиперзвуковых ракет «Циркон» в количестве восьми единиц не было перехвачено, тогда как производственные мощности России позволяют выпускать не менее десяти таких ракет в месяц. Ракетный комплекс «Орешник», по словам эксперта, также произвёл впечатление на западных аналитиков. Всё это, по мнению Михайлова, формирует у противостоящей стороны понимание того, что характер ударов может меняться вне зависимости от конкретных поводов, становясь систематическим и более значительным по масштабу.

Эксперт также процитировал выступление на Петербургском форуме профессора МГИМО, полковника Службы внешней разведки Андрея Безрукова, который охарактеризовал нынешнее противостояние как долгосрочное и призвал не только завершить текущий конфликт в короткие сроки, но и заблаговременно готовиться к потенциальным угрозам со стороны европейских государств, в частности Германии, наращивающих военный потенциал.

По оценке Михайлова, открытое письмо Зеленского не является прорывом и, судя по отказу украинского лидера приехать в Москву, не повлечёт реальных переговоров. Противостояние, по мнению эксперта, может завершиться только на условиях российской стороны и в результате действий российской армии, тогда как любые дипломатические форматы следует использовать параллельно с продолжением военных усилий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI