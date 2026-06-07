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Сводка с фронтов СВО 7 июня: Бои за Святогорск. Убиты иностранцы. Орестополь в серой зоне

Сводка с фронтов СВО 7 июня: Бои за Святогорск. Убиты иностранцы. Орестополь в серой зоне

11:52, 07 июн 2026

Бои на нескольких направлениях: продвижение у Святогорска и Богородичного, гибель сдавшихся иностранных наёмников в Запорожской области и смещение линии фронта под Орестополем.

Российские войска продолжают вести активные боевые действия сразу на нескольких направлениях — в районе Святогорска в ДНР, в Запорожской области и под Орестополем в Днепропетровской области. Об этих событиях сообщили военный эксперт Андрей Марочко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По данным Марочко и Пушилина, на прошлой неделе российским подразделениям удалось улучшить тактическое положение севернее Святогорска. Продвижение идёт и в направлении Богородичного. В интервью «Вестям» Пушилин уточнил, что боевые столкновения продолжаются вблизи населённых пунктов Пришиб и Татьяновка на краснолиманском направлении. Украинская сторона предпринимает попытки перейти в контратаку, однако, по оценке главы ДНР, реальных возможностей для этого практически не остаётся. Схожая обстановка складывается и в районе Дробышево.

В Запорожской области произошёл отдельный трагический эпизод. Иностранные наёмники, воевавшие на стороне Украины, подняли белый флаг и предприняли попытку выйти из зоны боевых действий. Российским военным удалось небольшими группами вывести сдавшихся. Однако ВСУ вели наблюдение за территорией при помощи беспилотников и нанесли по отходившим наёмникам серию ударов. Пострадавшим оказывалась медицинская помощь, их укрывали в укрытиях, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, сообщает ТАСС.

На Днепропетровщине военный эксперт Андрей Марочко зафиксировал переход Орестополя в серую зону. По его словам, российские силы планомерно давят на группировку ВСУ со стороны Новосёловки и Алексеевки. Украинские формирования выбиты из населённого пункта, в районе проводится зачистка. Противник ещё удерживает отдельные позиции, однако линия фронта постепенно смещается в северном направлении.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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