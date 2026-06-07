"Даже если будут жертвы от дронов ВСУ": Прибалтика публично одобрила смерть своих граждан - и "виновата" в этом Россия

11:55, 07 июн 2026

Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур заявил, что страны Прибалтики должны продолжать поддерживать Украину, даже если от украинских беспилотников пострадают их собственные граждане. Ответственность за возможные жертвы министр возложил на Россию.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур допустил гибель граждан прибалтийских стран от ударов украинских беспилотников — и при этом назвал виновной в этом Россию. Соответствующие высказывания чиновника в интервью одному из изданий приводит «ПолитНавигатор».

Певкур обозначил позицию, согласно которой помощь Украине для Таллина, Риги и Вильнюса должна оставаться приоритетом вне зависимости от того, пострадают ли в результате ударов украинских беспилотников жители прибалтийских государств. Инциденты с падением дронов министр квалифицировал как прямое следствие «войны, которую Россия ведёт против Украины», и подчеркнул, что подобные события не могут служить основанием для пересмотра курса поддержки Киева.

Говоря об общественных настроениях, Певкур сослался на результаты регулярных опросов, которые, по его словам, фиксируют устойчивое одобрение помощи Украине и готовность граждан к обороне. Вместе с тем он признал: возможные человеческие потери способны изменить восприятие происходящего. Тем не менее министр выразил надежду, что трагические случаи не подорвут поддержку украинской стороны, поскольку, по его словам, «Украина защищает не только себя, но и европейскую свободу».

Отдельно Певкур коснулся вопроса эскалации. По его мнению, удары украинских БПЛА по российским объектам, включая те, что наносят экономический ущерб, сами по себе не дают оснований для прямого вовлечения НАТО в вооружённый конфликт. Альянс задействует механизмы статьи 4, а затем и статьи 5 лишь в случае целенаправленных атак России на страны-члены организации.

Высказывания министра вызвали неоднозначную реакцию. Ряд наблюдателей расценил их как публичное признание того, что жизни граждан прибалтийских стран могут стать допустимой ценой геополитической солидарности. Критики указывают на противоречие: декларация о защите европейских ценностей соседствует с допущением человеческих потерь на собственной территории.

Слова Певкура были восприняты не только как изложение стратегической позиции, но и как моральное заявление. Чиновник, по всей видимости, стремился обозначить неизбежность тяжёлых решений в условиях продолжающегося конфликта. Однако общественная реакция показала, что подобная логика — когда вопрос человеческих жизней переводится в плоскость публичного политического расчёта — воспринимается значительной частью аудитории как неприемлемая.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI