Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Константиновку режут на куски. Улицы кишат убитыми боевиками ВСУ. Русская армия успешно использует тактику из Покровска

Константиновку режут на куски. Улицы кишат убитыми боевиками ВСУ. Русская армия успешно использует тактику из Покровска

11:59, 07 июн 2026

Группировка войск «Юг» усиливает давление на позиции украинских формирований в Константиновке — российские военные установили огневой контроль над ключевыми маршрутами и разделили оборону противника на изолированные участки.

Российские войска продолжают наступление в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Группировка «Юг» последовательно наращивает давление на позиции украинских формирований в городе. Об этом со ссылкой на военных экспертов и военных корреспондентов сообщает издание aif.ru.

По оценке военных аналитиков, организованная оборона украинских формирований в городе фактически прекратила существование. На разных участках Константиновки сохраняются разрозненные подразделения ВСУ, отрезанные от единого командования и лишённые возможности взаимодействовать друг с другом.

Эксперты указывают, что российская армия применяет в Константиновке тактику, отработанную в ходе боёв за Покровск. Небольшие штурмовые группы численностью от трёх до пяти человек проникают через оборонительные рубежи противника, накапливаются в его тылу и наносят стремительные удары. В результате единая линия обороны распадается на фрагменты, а отдельные украинские подразделения утрачивают способность поддерживать друг друга в критических ситуациях.

За прошедшие сутки российским войскам удалось существенно расширить зону контроля по обоим берегам реки Кривой Торец, делящей город на две примерно равные части. Помимо этого, установлен огневой контроль над северо-восточной окраиной Константиновки, где пролегает дорога в направлении Дружковки. Передвижение украинских войск по этому маршруту в настоящее время фактически заблокировано — воздушное пространство в этом районе находится под контролем операторов российских беспилотников.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии для aif.ru пояснил, что боеспособность гарнизона в условиях городских боёв определяется прежде всего состоянием военной логистики: бесперебойным подвозом боеприпасов, медикаментов, продовольствия и воды, возможностью перебрасывать резервы и эвакуировать раненых. По его словам, именно этих возможностей украинские формирования в Константиновке сейчас лишены в полной мере.

После того как российские войска взяли под огневой контроль основные трассы и второстепенные дороги с применением артиллерии и беспилотников, система снабжения противника оказалась разрушена. Следствием этого стал постепенный переход большей части городских кварталов под контроль группировки «Юг».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Даже если будут жертвы от дронов ВСУ": Прибалтика публично одобрила смерть своих граждан - и "виновата" в этом Россия

Читайте также:

"Даже если будут жертвы от дронов ВСУ": Прибалтика публично одобрила смерть своих граждан - и "виновата" в этом Россия
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Минобороны: ВС РФ взяли Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР — войска приближаются к Курахово
Россия/мир
Минобороны: ВС РФ взяли Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР — войска приближаются к Курахово
На фронте - разгром, в тылу - мрак. Ситуация для ВСУ стремительно оборачивается катастрофой
Россия/мир
На фронте - разгром, в тылу - мрак. Ситуация для ВСУ стремительно оборачивается катастрофой
Сводка с фронтов СВО 2 июня: Оборона поплыла, игру навязать не вышло – что в Константиновке
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 2 июня: Оборона поплыла, игру навязать не вышло – что в Константиновке
Давление растет: ВСУ теряют позиции под Северском и отводят войска — что происходит в ДНР 21 августа 2024 года
Россия/мир
Давление растет: ВСУ теряют позиции под Северском и отводят войска — что происходит в ДНР 21 августа 2024 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен