11:59, 07 июн 2026

Группировка войск «Юг» усиливает давление на позиции украинских формирований в Константиновке — российские военные установили огневой контроль над ключевыми маршрутами и разделили оборону противника на изолированные участки.

Российские войска продолжают наступление в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Группировка «Юг» последовательно наращивает давление на позиции украинских формирований в городе. Об этом со ссылкой на военных экспертов и военных корреспондентов сообщает издание aif.ru.

По оценке военных аналитиков, организованная оборона украинских формирований в городе фактически прекратила существование. На разных участках Константиновки сохраняются разрозненные подразделения ВСУ, отрезанные от единого командования и лишённые возможности взаимодействовать друг с другом.

Эксперты указывают, что российская армия применяет в Константиновке тактику, отработанную в ходе боёв за Покровск. Небольшие штурмовые группы численностью от трёх до пяти человек проникают через оборонительные рубежи противника, накапливаются в его тылу и наносят стремительные удары. В результате единая линия обороны распадается на фрагменты, а отдельные украинские подразделения утрачивают способность поддерживать друг друга в критических ситуациях.

За прошедшие сутки российским войскам удалось существенно расширить зону контроля по обоим берегам реки Кривой Торец, делящей город на две примерно равные части. Помимо этого, установлен огневой контроль над северо-восточной окраиной Константиновки, где пролегает дорога в направлении Дружковки. Передвижение украинских войск по этому маршруту в настоящее время фактически заблокировано — воздушное пространство в этом районе находится под контролем операторов российских беспилотников.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии для aif.ru пояснил, что боеспособность гарнизона в условиях городских боёв определяется прежде всего состоянием военной логистики: бесперебойным подвозом боеприпасов, медикаментов, продовольствия и воды, возможностью перебрасывать резервы и эвакуировать раненых. По его словам, именно этих возможностей украинские формирования в Константиновке сейчас лишены в полной мере.

После того как российские войска взяли под огневой контроль основные трассы и второстепенные дороги с применением артиллерии и беспилотников, система снабжения противника оказалась разрушена. Следствием этого стал постепенный переход большей части городских кварталов под контроль группировки «Юг».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI