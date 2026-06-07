"Наглость зашкаливает": В России идёт торговля справками об участии в СВО. Под подозрение попал депутат

12:05, 07 июн 2026

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев зарегистрировался на праймериз «Единой России», указав себя участником специальной военной операции. Однако фронтовики усомнились в подлинности этого статуса. Скандал вышел на федеральный уровень — теперь губернатор региона поручил провести проверку, а юрист Иван Соловьёв в эфире Царьграда предупредил: справки об участии в СВО в России могут продаваться.

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев подал заявку на участие в праймериз «Единой России» и в числе своих регалий указал статус участника специальной военной операции. Об этом стало известно в ходе процедуры регистрации кандидатов. По информации источников, знакомых с ситуацией, а также по мнению ряда участников боевых действий, парламентарий на передовой не находился. Его оппоненты утверждают, что все контакты депутата с зоной СВО сводились к нескольким поездкам с гуманитарными грузами.

Инцидент приобрёл федеральный резонанс после того, как на несоответствие публично обратил внимание Герой России Андрей Ерёмин. Губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения партии Вячеслав Фёдорищев распорядился провести детальную проверку обстоятельств, которые изложили критики депутата.

Ситуацию прокомментировал заслуженный юрист России, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Иван Соловьёв — в программе «Мы в курсе» на телеканале Царьград.

Проверить — несложно

По словам Соловьёва, установить подлинность статуса участника СВО не составит большого труда. Механизм верификации предполагает запрос в воинскую часть: там поднимаются боевые приказы, журналы личного состава и контрактная документация. Если человек действительно проходил службу в зоне операции, все сведения о нём будут зафиксированы в единой базе данных. Отсутствие контракта, по мнению юриста, является первым и главным маркером возможного подлога.

Вместе с тем Соловьёв не исключает, что соответствующие документы в России могут быть приобретены незаконным путём. «Желающие продать такое найдутся», — констатировал он, добавив, что подобные схемы при первой же целенаправленной проверке будут вскрыты: сведения о человеке, который не числился в списках части и не участвовал в боевых выходах, попросту не обнаружатся ни в каких приказах.

Два законных основания

Соловьёв также пояснил, каким образом гражданин может законно получить удостоверение участника СВО. Таких оснований два. Первое — прохождение службы в подразделениях, действовавших непосредственно в зоне операции, в том числе в формированиях ДНР и ЛНР начиная с 2014 года. Второе — участие в официально командированных армейских творческих коллективах, которые выступали на линии боевого соприкосновения: их членам статус присваивается на законных основаниях.

Всё остальное юрист назвал «схематозом». Гражданское лицо, доставлявшее гуманитарную помощь в зону боевых действий, — пусть даже регулярно и в значительных объёмах — не имеет права на получение статуса участника СВО. Нахождение вблизи линии фронта вне рамок официального воинского или командировочного статуса не порождает юридических оснований для включения человека в соответствующий приказ и выдачи подтверждающего документа.

Таким образом, если поездки Милеева носили исключительно гуманитарный, а не военно-служебный характер, они не дают правовых оснований для присвоения ему статуса ветерана боевых действий — вне зависимости от их частоты и значимости.

Проверка, инициированная губернатором Самарской области, продолжается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI