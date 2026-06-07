Мистер Х раскрыт: Названо имя олигарха из России, через которого Зеленский просил о встрече с Путиным

12:12, 07 июн 2026

Украинский депутат назвал имя российского бизнесмена, через которого президент Украины якобы передавал просьбу о встрече с российским лидером. Путин на ПМЭФ подтвердил факт визита предпринимателя в Киев, однако личность посредника официально не раскрыл.

В начале июня украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесён в список террористов и экстремистов, заочно осуждён в России) опубликовал в своём Telegram-канале сообщение, в котором назвал имя российского предпринимателя, предположительно выступавшего посредником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По данным депутата, речь идёт о Романе Абрамовиче. Эту тему поднял российский президент 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума, когда комментировал письмо украинского лидера, опубликованное незадолго до этого.

Путин подтвердил: примерно три недели назад с ним связался «один из представителей наших бизнес-кругов» и сообщил о приглашении в Киев. Предполагалось, что речь пойдёт о вопросах, касающихся отношений двух народов. Российский президент пояснил, что не мог направлять этого человека в официальном качестве, поскольку подобные задачи относятся к компетенции профильных ведомств — МИД, Министерства обороны и других структур. Вместе с тем и запрещать поездку он не стал.

По словам Путина, бизнесмен встретился с Зеленским и вернулся с информацией: украинская сторона просит о личной встрече двух лидеров. Российский президент ответил, что никогда не отказывался от переговоров в принципе, однако видит мало смысла во встрече без предварительной содержательной работы. В качестве примера он привёл историю с Минскими соглашениями: по его словам, эти договорённости, которые формулировались в течение всей ночи, впоследствии были охарактеризованы руководством Германии и Франции как инструмент для выигрыша времени с целью перевооружения Украины.

Путин обозначил позицию: переговоры имеют смысл только в том случае, если они приведут к долгосрочным договорённостям — не на три и не на шесть месяцев, а на продолжительную перспективу. До достижения конкретных решений на рабочем уровне проводить встречу на высшем уровне он не считает целесообразным. По его словам, он готов присутствовать при подписании уже согласованных документов или даже подписывать их самостоятельно — но только после того, как специалисты выработают содержательные решения.

По данным Гончаренко*, встреча бизнесмена с Зеленским состоялась 21 мая в президентской резиденции в Киеве. На следующий день, 22 мая, в результате удара по общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике погибли дети. Путин рассказал, что утром после этого позвонил тому же предпринимателю и задал вопрос о произошедшем. Собеседник ответил, что объяснений у него нет, и сообщил, что украинская сторона снова выходит с ним на связь. Больше Путин с ним не разговаривал.

Российский президент также прокомментировал само письмо Зеленского, которое тот опубликовал. По его оценке, послание содержит элементы неуважительного тона. Путин выразил сомнение в том, что подобный стиль общения способствует созданию условий для переговоров, и высказал предположение, что скорее напротив — делает любые личные контакты практически невозможными.

Официального подтверждения или опровержения личности посредника со стороны Москвы на момент публикации не поступало.

* - Украинский депутат Гончаренко, опубликовавший имя предполагаемого посредника, внесён в российский список террористов и экстремистов и заочно осуждён в России.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI