Тысячи дронов под руководством ИИ - уже не фантастика. Palantir хорошо потрудился над Украиной. Чем будем парировать?

12:19, 07 июн 2026

Украинские беспилотные силы перешли на новый уровень благодаря сотрудничеству с американской технологической компанией Palantir. ИИ-платформа позволяет управлять тысячами дронов одновременно. Военный корреспондент Александр Коц предложил способы противодействия, а в России заявили о разработке собственного аналога системы.

На Украине развёрнута децентрализованная система управления беспилотниками на основе искусственного интеллекта, разработанная при участии американской компании Palantir. Об этом сообщают военные наблюдатели и ряд западных медиа, в том числе телеканал CNN. Система функционирует в реальном времени и охватывает тысячи единиц техники одновременно. О ходе сотрудничества Украины с американской стороной стало известно в том числе из открытых заявлений официальных лиц Киева в мае 2026 года.

Украинские вооружённые силы получили существенное технологическое усиление в сфере применения беспилотных летательных аппаратов. В стране созданы специализированные центры управления дронами, архитектура которых строится на двух ключевых принципах: децентрализации и применении искусственного интеллекта.

Децентрализованная структура обеспечивает системе высокую устойчивость: вывод из строя одного узла управления не парализует всю сеть, а лишь частично снижает её боеспособность. Применение ИИ, в свою очередь, кардинально меняет возможности использования дронов в боевых условиях. Система способна одновременно координировать тысячи единиц техники без потери точности, что открывает возможность для проведения массированных атак, параллельного ведения нескольких операций и существенного сокращения численности операторского персонала.

Ключевую роль в формировании этих возможностей сыграла американская компания Palantir, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области анализа данных и оборонных технологий. Факт сотрудничества компании с украинской стороной не являлся тайной: генеральный директор Palantir Алекс Карп посещал Киев в июне 2022 года, а затем повторно — в мае 2026 года. В ходе последнего визита он провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым.

По итогам встречи Фёдоров заявил, что украинская армия намерена продолжать наращивать взаимодействие с американской компанией в сфере ИИ-решений и оборонных технологий.

«Наша цель — укреплять партнёрство с Palantir в ИИ-решениях и оборонных технологических проектах, которые дают технологическое преимущество Украине», — сказал он.

Для Украины это сотрудничество означает доступ к передовым разработкам, которые страна не в состоянии создать самостоятельно в условиях ограниченных ресурсов и компетенций. Для самой Palantir украинский театр военных действий представляет собой площадку для испытания технологий в реальной боевой обстановке. При этом правительство США формально остаётся в стороне от происходящего, поскольку Palantir является частной структурой, за действия которой американские власти официальной ответственности не несут.

CNN сообщал, что украинские военные используют разработанную Palantir платформу PRISMA. Она отображает в режиме реального времени маршруты полётов беспилотников, координаты целей и иные оперативные данные, что обеспечивает возможность проведения скоординированных атак на значительном удалении от места запуска.

На фоне этих изменений в российском экспертном сообществе обсуждаются возможные меры противодействия. Военный корреспондент Александр Коц предложил пересмотреть алгоритмы работы средств противовоздушной обороны и сосредоточиться на создании информационных помех, способных нарушить функционирование вражеской ИИ-системы управления. Он также упомянул, что в России ведётся работа по созданию собственного аналога платформы Palantir, однако конкретных подробностей о характере и стадии этих разработок не привёл.

Ситуация отражает более широкую закономерность, характерную для всего периода конфликта: Россия регулярно обнаруживает технологическое отставание в той или иной области и предпринимает усилия по его устранению, ориентируясь на существующие западные образцы. В разное время речь шла о разработке отечественных аналогов барражирующих боеприпасов типа Shahed, спутниковых систем связи и теперь — платформ управления на основе ИИ.

Вместе с тем российские инженеры также предпринимают самостоятельные разработки. Считается, что именно российская сторона первой приступила к экспериментам с внедрением технологии машинного зрения в беспилотники серии «Герань», а также к работам по объединению группы дронов в единое боевое звено под управлением ИИ. Кроме того, российские разработчики первыми применили тонкое оптоволокно для связи с беспилотником, что теоретически делает такие аппараты неуязвимыми для систем радиоэлектронного перехвата. Однако, судя по ходу боевых действий, ни одна из этих технологий не обеспечила решающего преимущества на поле боя. Результаты работ по ИИ-управлению роями дронов официально не подтверждались — подобные сведения, как правило, составляют государственную тайну.

К числу технологических достижений российской стороны относят также создание ракеты «Орешник». Тем не менее за всё время конфликта она была применена в боевых условиях лишь дважды.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI