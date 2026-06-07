Медведев сказал о Пашиняне как есть: "Даже Вашингтон и Брюссель не прощают такого"

12:28, 07 июн 2026

7 июня в Армении начались парламентские выборы. Накануне голосования правящая партия потребовала снять с выборов сразу несколько оппозиционных объединений. Центральная избирательная комиссия отказала. Ситуацию прокомментировали в Москве.

7 июня в Армении открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. Накануне голосования в стране разгорелся скандал вокруг попыток отстранения оппозиционных партий от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщает Царьград.

Согласно данным последних социологических опросов, положение правящей партии «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Пашиняном выглядит неустойчиво. За неё готовы проголосовать около 32,4% избирателей. Оппозиционные силы в совокупности располагают более значительной поддержкой — порядка 46,6%.

В частности, «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, ориентированного на сотрудничество с Россией, набирает в опросах 16,4%. Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — 15,2%. «Процветающая Армения» одного из крупных бизнесменов страны Гагика Царукяна — 8,8%. «Крылья единства» экс-омбудсмена Армана Татояна — 6,2%.

В ходе телевизионных дебатов Пашинян потребовал от Центральной избирательной комиссии отменить регистрацию трёх объединений — «Сильной Армении», блока «Армения» и «Процветающей Армении», — сославшись на якобы допущенные ими предвыборные нарушения. ЦИК в удовлетворении этого требования отказал.

Тем не менее, по имеющимся данным, агитационные материалы «Гражданского договора» продолжают размещаться по всему Еревану в период «дня тишины», когда любая предвыборная агитация запрещена.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором указала на угрозу демократическим процедурам. По её словам, поступает информация о том, что предвыборная борьба ведётся не по установленным правилам, а против самих демократических механизмов. Захарова подчеркнула, что в случае отстранения партий от выборов армянские граждане будут лишены права на свободное волеизъявление, что поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса. МИД выразил ожидание, что Ереван на практике будет следовать декларируемым демократическим принципам.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также прокомментировал происходящее. По его оценке, подобные выборы не могут считаться легитимными, а подобные действия в отношении оппонентов не встретят одобрения ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

- Пашинян ******* и теперь пытается выбить из игры всех своих соперников на выборах. Такие выборы, разумеется, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают такого, - написал в соцсетях Медведев.

Ранее российская сторона обозначила позицию: Москве важна определённость относительно внешнеполитического курса Армении. Если республика избирает европейский вектор развития, она обязана открыто уведомить об этом своего стратегического партнёра. Если же намерена продолжать участие в Евразийском экономическом союзе — руководству страны следует отказаться от практики политического давления в отношениях с Россией.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI