Борьба с дронами ВСУ - "экономическое харакири". Шурыгин раскрыл изъяны ПВО России: "Необходима реформа"

09:26, 08 июн 2026

Военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что российская система противовоздушной обороны нуждается в коренном реформировании. По его словам, использование дорогостоящих ракет против дешёвых беспилотников противника ведёт к колоссальным финансовым потерям.

Военный эксперт и аналитик Владислав Шурыгин в эфире программы «Итоги дня с Делягиным» на телеканале Царьград выступил с резкой критикой действующей концепции противовоздушной обороны России. По его словам, существующая система ПВО не справляется с нарастающей угрозой со стороны украинских беспилотников, а её нынешняя конфигурация наносит стране серьёзный экономический ущерб.

Шурыгин подчеркнул, что продвигает идею реформирования ПВО с 2023 года, однако его призывы до сих пор остаются без должного внимания. Центральный тезис эксперта: применение дорогостоящих зенитных ракет для поражения дешёвых беспилотников — это заведомо убыточная стратегия. Ракета ценой около миллиона долларов уничтожает дрон, стоящий порядка десяти тысяч долларов, что делает такой подход финансово несостоятельным.

По мнению аналитика, принципиальное решение — создание так называемой малой или местной системы ПВО, которая должна действовать в связке с существующей крупной системой противовоздушной обороны. Именно на уровне малой ПВО следует концентрировать противодействие беспилотникам, не задействуя для этого дорогостоящие зенитные ракетные комплексы.

Отдельно Шурыгин остановился на потенциале аэростатов — он выступает за их развёртывание уже более трёх лет. По словам эксперта, аэростаты, поднятые на высоту шести-семи километров, способны выполнять сразу несколько задач: выступать средствами ПВО, обеспечивать работу систем радиоэлектронной борьбы и разведки, а также замещать функции спутников связи, обеспечивая военный интернет в зоне боевых действий. Кроме того, с их помощью можно прикрывать промышленные объекты.

Шурыгин также затронул тему изменения характера боевых действий. По его оценке, с начала 2026 года темп наступления российских войск существенно снизился. Причина — кратный рост применения беспилотников со стороны противника. Если прежде опасная прифронтовая зона составляла два-три километра, а в отдельных случаях пять-шесть с учётом дальности артиллерийского огня, то теперь угроза поражения существенно расширилась вглубь. Наступать в прежнем темпе — как в 2023–2024 годах или осенью 2025-го — в нынешних условиях, по словам эксперта, уже невозможно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2