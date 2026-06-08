Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Борьба с дронами ВСУ - "экономическое харакири". Шурыгин раскрыл изъяны ПВО России: "Необходима реформа"

Борьба с дронами ВСУ - "экономическое харакири". Шурыгин раскрыл изъяны ПВО России: "Необходима реформа"

09:26, 08 июн 2026

Военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что российская система противовоздушной обороны нуждается в коренном реформировании. По его словам, использование дорогостоящих ракет против дешёвых беспилотников противника ведёт к колоссальным финансовым потерям.

Военный эксперт и аналитик Владислав Шурыгин в эфире программы «Итоги дня с Делягиным» на телеканале Царьград выступил с резкой критикой действующей концепции противовоздушной обороны России. По его словам, существующая система ПВО не справляется с нарастающей угрозой со стороны украинских беспилотников, а её нынешняя конфигурация наносит стране серьёзный экономический ущерб.

Шурыгин подчеркнул, что продвигает идею реформирования ПВО с 2023 года, однако его призывы до сих пор остаются без должного внимания. Центральный тезис эксперта: применение дорогостоящих зенитных ракет для поражения дешёвых беспилотников — это заведомо убыточная стратегия. Ракета ценой около миллиона долларов уничтожает дрон, стоящий порядка десяти тысяч долларов, что делает такой подход финансово несостоятельным.

По мнению аналитика, принципиальное решение — создание так называемой малой или местной системы ПВО, которая должна действовать в связке с существующей крупной системой противовоздушной обороны. Именно на уровне малой ПВО следует концентрировать противодействие беспилотникам, не задействуя для этого дорогостоящие зенитные ракетные комплексы.

Отдельно Шурыгин остановился на потенциале аэростатов — он выступает за их развёртывание уже более трёх лет. По словам эксперта, аэростаты, поднятые на высоту шести-семи километров, способны выполнять сразу несколько задач: выступать средствами ПВО, обеспечивать работу систем радиоэлектронной борьбы и разведки, а также замещать функции спутников связи, обеспечивая военный интернет в зоне боевых действий. Кроме того, с их помощью можно прикрывать промышленные объекты.

Шурыгин также затронул тему изменения характера боевых действий. По его оценке, с начала 2026 года темп наступления российских войск существенно снизился. Причина — кратный рост применения беспилотников со стороны противника. Если прежде опасная прифронтовая зона составляла два-три километра, а в отдельных случаях пять-шесть с учётом дальности артиллерийского огня, то теперь угроза поражения существенно расширилась вглубь. Наступать в прежнем темпе — как в 2023–2024 годах или осенью 2025-го — в нынешних условиях, по словам эксперта, уже невозможно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Нельзя исключать и возможность саботажа": Подполье на Украине не понимает, почему Россия не использует "всё сразу"

Читайте также:

"Нельзя исключать и возможность саботажа": Подполье на Украине не понимает, почему Россия не использует "всё сразу"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Прорыв на Брянщине и провокации в Белоруссии: Шурыгин заявил об опасной комбинации ВСУ — всунут кулак под ребра
Россия/мир
Прорыв на Брянщине и провокации в Белоруссии: Шурыгин заявил об опасной комбинации ВСУ — всунут кулак под ребра
Русские ждут генерала Суровикина. Минобороны сделало важное заявление
Россия/мир
Русские ждут генерала Суровикина. Минобороны сделало важное заявление
"Звучит плохо": Почему ПВО не спасла Брянск? Шурыгин дал ответ местных - "Не спешите во всём обвинять"
Россия/мир
"Звучит плохо": Почему ПВО не спасла Брянск? Шурыгин дал ответ местных - "Не спешите во всём обвинять"
Российская ПВО отразила массированную атаку дронов: сбито более 100 БПЛА
Россия/мир
Российская ПВО отразила массированную атаку дронов: сбито более 100 БПЛА


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен