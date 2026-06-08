09:33, 08 июн 2026

Путин ответил на письмо Зеленского — и французские читатели неожиданно поддержали позицию Москвы. США форсируют создание космической системы перехвата ракет с бюджетом 3,2 миллиарда долларов. В Армении прошли первые за восемь лет парламентские выборы: Пашинян попытался снять оппонентов через ЦИК и потерпел неудачу.

Три события, разворачивающиеся одновременно в разных точках мира, складываются в единую картину переломного момента в глобальной политике. Российский президент Владимир Путин публично отреагировал на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского — и это заявление, прозвучавшее на площадке Петербургского международного экономического форума, неожиданно вызвало сочувственный отклик у части французской аудитории. Параллельно стало известно, что Соединённые Штаты вплотную приступили к реализации амбициозной программы космической противоракетной обороны «Золотой купол», способной кардинально изменить стратегический баланс в мире. А в Армении впервые за восемь лет состоялось парламентское голосование, в ходе которого действующий премьер Никол Пашинян предпринял попытку отстранить оппонентов от участия в выборах — и получил отказ от Центральной избирательной комиссии. Об этих событиях сообщает ряд российских и зарубежных источников.

Путин ответил Зеленскому — и французы его поняли

Выступая перед участниками пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин прокомментировал предложение украинского лидера о проведении прямых переговоров. Суть позиции российского президента сводилась к следующему: встреча на высшем уровне имеет смысл лишь тогда, когда профессиональные переговорщики предварительно согласовали основные параметры возможного соглашения и подготовили конкретные решения. Без этого любой саммит превращается в формальный ритуал, лишённый практического содержания.

Путин также обратил внимание на характер обращения Зеленского, отметив, что подобная риторика не создаёт условий для серьёзного диалога. Российский лидер подтвердил неизменность курса: боевые действия завершатся, когда будут достигнуты цели, которые Москва считает принципиальными.

Поводом для этих слов стало открытое письмо, которое накануне опубликовал Зеленский. В обращении украинский лидер предложил провести прямые переговоры с российским руководством на нейтральной площадке — в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Встреча в Москве при этом категорически исключалась. Киев также настаивает на участии в переговорном процессе представителей Соединённых Штатов и европейских государств, которые, по мнению украинской стороны, должны выступить гарантами любых будущих договорённостей и обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. В качестве немедленного шага предлагался обмен военнопленными по принципу «всех на всех».

Примечательнее всего оказалась реакция западной аудитории. Публикация французской газеты Le Figaro, посвящённая словам Путина, собрала обширный массив читательских комментариев. Значительная часть из них — вопреки тому, что можно было бы ожидать, — фактически согласилась с логикой российского президента.

Часть французских читателей высказала мнение, что Зеленский на сегодняшний день в большей степени заинтересован в получении дополнительной военной помощи от западных партнёров и в очередной паузе, нежели в реальном урегулировании конфликта. Другие комментаторы указывали, что переговоры приобретают смысл лишь при наличии конкретной повестки и готовности обсуждать условия завершения противостояния. Ряд авторов прямо признавался, что не понимает, какую цель в действительности преследует Киев, помимо добиться выгодного для себя прекращения огня.

Таким образом, инициатива украинского лидера, задуманная как демонстрация готовности к диалогу, неожиданно обернулась во французском медиапространстве дискуссией о принципиальной возможности переговоров без надлежащей предварительной подготовки. Реакция читателей Le Figaro стала показателем того, что единство европейского общества в оценке украинского конфликта перестаёт быть само собой разумеющимся.

Письмо Зеленского прокомментировал и депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин. По его словам, он разделяет тезис о необходимости завершения конфликта, однако его представление о способах достижения этой цели принципиально расходится с позицией Киева. Делягин выступил за комплекс жёстких мер, включая удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, транспортным коммуникациям и центрам принятия решений. Кроме того, парламентарий высказался за отказ от соблюдения прав интеллектуальной собственности государств, которые, по его оценке, проводят недружественную политику в отношении России. Он также заявил, что лица и структуры, причастные к заморозке и перераспределению российских активов, должны столкнуться с серьёзными экономическими последствиями.

Спутники-перехватчики и 3,2 миллиарда на «Золотой купол»

Пока дипломатические инициативы привлекают внимание прессы, в стороне от публичного обсуждения продолжает набирать силу проект, способный изменить саму архитектуру глобальной стратегической безопасности.

Речь идёт об американской программе «Золотой купол» — многоуровневой космической системе противоракетной обороны, концепцию которой Дональд Трамп впервые обозначил вскоре после своего возвращения в Белый дом. Поначалу многие аналитики восприняли эту инициативу как политическое заявление, не имеющее за собой реального военно-технического содержания. Однако за прошедшее время программа перешла из категории концепции в категорию практической разработки.

Принципиальное отличие «Золотого купола» от существующих систем противоракетной обороны заключается в том, что новый комплекс ориентирован на перехват баллистических ракет не на конечном участке траектории, а на стартовом — в момент разгона, когда ракета наиболее уязвима для поражения. Именно эта особенность делает систему качественно более сложной в техническом отношении и одновременно значительно более опасной с точки зрения военного применения.

Весной 2025 года Пентагон официально запросил у ведущих американских компаний предложения по разработке спутников-перехватчиков. К числу возможных участников программы относятся структуры, связанные с Илоном Маском, аналитическая компания Palantir, специализирующаяся на обработке больших данных с применением систем искусственного интеллекта, а также оборонный концерн Northrop Grumman.

Сегодня проект располагает не только концепцией, но и финансированием, и подрядчиками. Космические силы США подписали контракты с двенадцатью компаниями на создание отдельных компонентов будущей орбитальной группировки. Стартовый бюджет программы определён в размере 3,2 миллиарда долларов.

По имеющимся данным, испытания отдельных технических элементов системы начались ещё в летние месяцы прошлого года. Согласно опубликованному графику, первые натурные эксперименты на орбите запланированы на 2028 год. К 2030 году американская сторона рассчитывает сформировать полноценную работоспособную группировку спутников.

Дата 2030 года привлекает особое внимание экспертов по другой причине. Она практически совпадает с горизонтом реализации европейской программы военного переоснащения «Готовность-2030», которую утвердил Европейский союз. Этот документ предусматривает существенное наращивание военных расходов государств — членов ЕС, расширение оборонного производства, создание новых логистических маршрутов и подготовку инфраструктуры, обеспечивающей оперативное развёртывание крупных воинских контингентов в непосредственной близости от российских границ. Финансовый объём программы оценивается в сумму до 800 миллиардов евро.

На этом фоне разработка американской космической системы перехвата перестаёт восприниматься как автономный военно-технический проект. Она приобретает черты элемента масштабной и долгосрочной стратегической программы военной подготовки, которую коллективный Запад реализует по нескольким направлениям одновременно.

Пашинян, ЦИК и провал административного манёвра

Политическая жизнь Армении сосредоточилась в день голосования, которое состоялось впервые за последние восемь лет. Парламентские выборы проходят в условиях острого противостояния между правящей партией Никола Пашиняна и широкой оппозиционной коалицией.

Данные последних социологических замеров свидетельствуют о том, что позиции действующей власти заметно ослабли. Партия «Гражданский договор» по-прежнему остаётся самостоятельной силой с наибольшим числом сторонников, однако её рейтинг, по различным оценкам, составляет около 32 процентов. При этом три крупнейших оппозиционных объединения в совокупности располагают значительно более высоким уровнем поддержки.

Речь идёт о блоке «Сильная Армения», который связывают с предпринимателем Самвелом Карапетяном, о партии «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, а также о движении «Процветающая Армения», возглавляемом Гагиком Царукяном. В совокупности эти три структуры заметно опережают «Гражданский договор» по суммарным рейтинговым показателям.

Незадолго до дня голосования Пашинян предпринял попытку изменить расстановку сил административным путём. В ходе теледебатов премьер фактически призвал к обращению в Центральную избирательную комиссию с требованием отменить регистрацию ряда крупнейших оппозиционных объединений. Основанием должны были послужить предполагаемые нарушения, допущенные в ходе избирательной кампании.

Центральная избирательная комиссия в удовлетворении соответствующего обращения отказала. Все упомянутые объединения сохранили регистрацию и право участвовать в выборах. Попытка сократить список политических конкурентов через регуляторный механизм завершилась безрезультатно.

Решение ЦИК наблюдатели расценили как чувствительный удар по позициям действующего премьера. Особенно на фоне других обстоятельств, осложняющих предвыборный фон. В частности, оппозиция зафиксировала факты присутствия агитационных материалов правящей партии в Ереване в период официального «дня тишины», когда любая предвыборная агитация запрещена. По утверждению оппонентов Пашиняна, подобные нарушения носили систематический характер, тогда как реакция властей на соответствующие жалобы оставалась минимальной.

Ситуацию в Армении прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По её словам, Москву беспокоит информация о возможных попытках оказать давление на демократические избирательные процедуры. Захарова указала, что отстранение политических конкурентов от участия в голосовании поставило бы под сомнение законность всего избирательного процесса.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2