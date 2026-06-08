Продвижение русских в зоне СВО "очень серьёзно замедлилось": Стратегия ВСУ "Стена дронов" даёт плоды

09:39, 08 июн 2026

Стратегия ВСУ «Стена дронов», запущенная весной 2025 года, изменила характер боевых действий. Прифронтовая зона поражения выросла с привычных 5–6 до 15–25 километров с каждой стороны, что вынудило обе стороны перейти к тактике малых групп.

С зимы 2026 года российские войска существенно снизили темп продвижения в зоне специальной военной операции. Главной причиной стала украинская стратегия «Стена дронов», принятая ещё весной 2025-го. Об этом в программе «Итоги дна с Делягиным» на телеканале Царьград рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

4 июня на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин, в том числе, затронул тему хода боевых действий на Украине и констатировал: российская армия продолжает движение вперёд по всей протяжённости линии соприкосновения. Военный аналитик Владислав Шурыгин не стал оспаривать эту оценку, однако уточнил детали, которые существенно меняют общую картину.

По его словам, противник к этому времени полностью сосредоточился на оборонительных действиях. Ещё весной 2025 года украинская сторона официально провозгласила концепцию, получившую название «Стена дронов». Её суть — остановить продвижение российских сил за счёт масштабного применения беспилотных систем собственного производства.

На начальном этапе реализации этой доктрины — к осени 2025 года — российские потери действительно заметно возросли. Тем не менее достичь заявленной цели украинскому командованию в тот период не удалось: наступление продолжалось. Однако с наступлением зимы 2026 года ситуация изменилась принципиально.

— С зимы 2026 года наше продвижение очень серьёзно замедлилось, потому что плотность применения дронов стала такова, что наступать так, как мы это представляли даже не в 2023–2024 годах, а ещё осенью 2025-го, стало невозможно, — процитировал аналитик собственные слова на эфире.

Шурыгин пояснил, как именно изменилась глубина зоны поражения. В прежних военных конфликтах прифронтовая полоса, в которой существовала реальная угроза для личного состава и техники, не превышала двух-трёх километров. С учётом дальности артиллерийского огня этот показатель мог достигать пяти-шести километров. Всё, что находилось дальше, считалось относительно безопасным.

Сегодня картина принципиально иная. Зона активного обнаружения и уничтожения целей с каждой из сторон линии соприкосновения составляет от 15 до 25 километров. В этом пространстве фиксируется и поражается практически любой объект, появившийся в поле зрения дронов-разведчиков или ударных беспилотников.

— В этой полосе обнаруживается и уничтожается всё, что появляется, — подчеркнул эксперт.

Это обстоятельство потребовало от обеих сторон пересмотра тактики. Как российские, так и украинские подразделения перешли к действиям минимальными боевыми группами. На переднем крае небольшие отряды обозначают линию обороны и ведут наблюдение. При наступлении микрогруппы удерживаются в укрытиях, пока авиация и артиллерия не подавят узлы сопротивления противника, после чего предпринимают попытку просочиться на освободившиеся позиции.

— Самое сложное сегодня — не занять позицию, а удержать, — резюмировал Шурыгин.

Ранее депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в беседе с Царьградом обратил внимание на то, что украинские беспилотники непрерывно совершенствуются: растут их мощность, дальность и управляемость. По его данным, если изначально радиус действия таких аппаратов не превышал десяти километров, то сейчас они способны достигать Перми и Екатеринбурга.

Гурулёв также указал на происхождение большей части применяемых беспилотников. По его словам, значительная их доля собирается в странах Восточной и Западной Европы, после чего маркируется как украинская продукция. В связи с этим парламентарий счёл необходимым наносить удары непосредственно по производственным мощностям, а также по центрам управления беспилотными системами, без которых их применение становится невозможным.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2