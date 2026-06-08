"В июле будут брать Киев": Старый план воплотят в реальность? О чём шепчутся на Украине рассказал Лебедев

09:44, 08 июн 2026

Украинская разведка впервые официально огласила объёмы российского ракетного производства. Цифры указывают на устойчивый потенциал для массированных ударов. На этом фоне в украинских медиа появляются сообщения о подготовке Киева к возможному наступлению в июле, а на востоке страны военные требуют принудительной эвакуации жителей Славянска и Краматорска.

Главное управление разведки Украины обнародовало данные о темпах российского ракетного производства — информацию, которую прежде не раскрывали публично. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев прокомментировал ситуацию в интервью изданию Царьград, указав на уязвимость украинской системы противовоздушной обороны в условиях затяжного конфликта. Об этом стало известно на фоне сообщений украинских телеграм-каналов о возможном наступлении российских сил на Киев в июле 2026 года.

Согласно оценкам ГУР, Россия не снижает темпы выпуска ракетного вооружения, а последовательно их увеличивает. По данным украинской разведки, производство оперативно-тактических комплексов «Искандер» составляет от 55 до 60 единиц в месяц, что в пересчёте на год даёт около 700 ракет. Выпуск боеприпасов к зенитным ракетным системам С-300ПМ и С-400 за последнее время вырос вдвое и превысил 480 единиц в год — порядка 50 в месяц. Производство гиперзвуковых ракет «Кинжал», по тем же оценкам, находится на уровне около 60 единиц в год.

Общий вывод украинской разведки сводится к следующему: при сохранении нынешних темпов Россия способна ежемесячно задействовать до 100 баллистических ракет, не расходуя при этом накопленных запасов. Это означает, что потенциал для регулярных массированных ударов сохраняется в долгосрочной перспективе, а Украина в случае войны на истощение рискует столкнуться с нехваткой ресурсов для противодействия.

Лебедев в своём комментарии обратил внимание на эффективность украинских средств перехвата. По его словам, современные истребители F-16 и Mirage обладают крайне низкой вероятностью поражения баллистических ракет — на уровне 2–3 процентов. В случае крылатых ракет этот показатель выше, но также не превышает примерно 20 процентов. Координатор подполья также отметил, что российские силы заблаговременно наносят удары по аэродромам, выводя из строя взлётно-посадочные полосы, после чего незамедлительно следуют массированные ракетные залпы.

Отдельно Лебедев коснулся темы работы украинской ПВО над городами. По его наблюдениям, элементы системы противовоздушной обороны нередко поражают жилые многоэтажные здания, и местные жители, по его словам, хорошо понимают, что именно происходит, — убедить их в обратном не представляется возможным. Удары, по его оценке, направлены на авиационные и промышленные объекты, склады и аэродромы, тогда как сбои в системе интеграции ПВО приводят к поражению жилых кварталов.

Относительно слухов о возможном наступлении на Киев в июле Лебедев подтвердил, что такая информация активно циркулирует в украинском информационном пространстве. По его словам, в городе ведётся подготовка оборонительных мер в расчёте на возможное продвижение российских сил. Украинские медиа и телеграм-каналы открыто обсуждают этот сценарий, однако официальных подтверждений со стороны властей не поступало.

Параллельно тревожные сигналы поступают с востока страны. Командир батальона беспилотников 81-й бригады Вооружённых сил Украины Александр Денисов публично высказался за введение режима принудительной эвакуации в Славянске. По его словам, значительная часть жителей не покидает город добровольно, и военное командование не понимает, почему соответствующий закон до сих пор не принят.

Согласно сводкам украинских источников, российские подразделения вошли в Лиман и продвигаются в восточные и северные кварталы города малыми группами. Военные аналитики указывают, что дальнейшее движение к Славянску осложнено необходимостью форсирования реки Северский Донец и зачистки лесных массивов. Вместе с тем отмечается, что подобные операции исторически развиваются быстрее, чем рассчитывает обороняющаяся сторона. Утрата Лимана, по мнению украинских экспертов, создаёт для российских сил выгодный плацдарм у железнодорожного узла для последующего наступления на Славянск и Краматорск.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2