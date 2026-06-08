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"Молдова военизируется и строит завод по сборке дронов": Санду призналась, что ведёт страну к войне

"Молдова военизируется и строит завод по сборке дронов": Санду призналась, что ведёт страну к войне

09:49, 08 июн 2026

Президент Молдавии объявила о планах наладить в стране выпуск дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Telegram-канал «Легитимный» расценил это как движение к втягиванию республики в военное противостояние.

Президент Молдавии Майя Санду объявила о том, что республика приступает к организации собственного производства вооружений. Речь идёт о сборке беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Глава государства обосновала это решение соображениями национальной безопасности. Подробностей о том, будет ли продукция поставляться за рубеж — в том числе на Украину — и каковы возможные геополитические последствия этого шага, Санду не привела.

Тема военной промышленности в Молдавии возникла не впервые. Ранее правящая партия «Действие и солидарность» уже обозначала интерес к развитию оборонного сектора. Тогда председатель парламента Игорь Гросу опроверг наличие серьёзных планов, ограничив возможные амбиции производством охотничьих патронов. Нынешнее заявление Санду вступает в противоречие с той позицией.

Между тем практическая база для дронового производства в стране уже формируется. В апреле на территории Вадул-луй-Водэ прошли испытания беспилотников румынской корпорации Qognifly, специализирующейся на БПЛА первого и второго классов по стандартам НАТО — разведывательных и барражирующих. Частичная сборка подобной техники, по имеющимся сведениям, ведётся и в Кишинёве.

Автор Telegram-канала «Легитимный» выразил серьёзную обеспокоенность происходящим. По его мнению, строительство завода по сборке дронов ориентировано на нужды Украины. Кроме того, аналитик расценивает объявленные планы как подготовку к возможной силовой операции против Приднестровья — на случай, если западные партнёры Кишинёва примут решение об эскалации в регионе. Предпосылки для этого, по оценке канала, уже сложились: молдавские власти планомерно ограничивают экономические связи с Тирасполем, блокируя поставки и устанавливая высокие фискальные барьеры. Ранее также появлялась информация о сборке на молдавской территории дальнобойных беспилотников в интересах украинской стороны.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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