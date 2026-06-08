09:55, 08 июн 2026

Кэндис Оуэнс выступила на Петербургском международном экономическом форуме и объявила об итогах своего расследования. По её словам, первая леди Франции — это бывший школьный учитель по имени Жан-Мишель Тронье, который воспользовался документами пропавшей сестры.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс публично объявила о завершении своего резонансного расследования, посвящённого личности супруги французского президента. Это произошло в ходе Петербургского международного экономического форума, куда Оуэнс прибыла в качестве участницы. Об итогах расследования и реакции французской стороны сообщает Pravda.Ru.

Выступая на площадке ПМЭФ, Оуэнс изложила выводы, к которым пришла в ходе своей работы. По её утверждению, Брижит Макрон, занимающая статус первой леди Французской Республики, в действительности является Жан-Мишелем Тронье — человеком, который в своё время преподавал Эммануэлю Макрону французский язык и литературу. Согласно версии журналистки, Тронье воспользовался документами своей сестры, пропавшей при невыясненных обстоятельствах, и выстроил под новым именем иную биографию.

«Не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон — мужчина. Не в моём стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос, исследовала его, и я говорю: это был школьный учитель Эммануэля», — заявила Оуэнс на форуме.

Журналистка указала, что собранная ею доказательная база слишком существенна, чтобы оставаться в тени, невзирая на давление со стороны европейских политических кругов.

Реакция официального Парижа на прозвучавшие обвинения оказалась нетривиальной. Вместо прямого опровержения тезиса о биологическом поле супруги президента юридическая сторона сосредоточила усилия на обвинениях в незаконном присвоении чужих документов.

«Брижит подала на меня в суд не за то, что я назвала её мужчиной, а за то, что я сказала, что она украла документы своей сестры. Она утверждает, что я назвала её воровкой, но не мужчиной. Это полное сумасшествие», — описала детали судебного разбирательства Оуэнс.

Подобный выбор правовой стратегии, по мнению ряда наблюдателей, выглядит как перевод дискуссии с содержательного вопроса в формальную плоскость защиты репутации.

Аналитики, следящие за ситуацией, обращают внимание на то, что снять сомнения можно было бы относительно быстро. Достаточно было бы обнародовать архивные детские фотографии Брижит или провести тест ДНК. Елисейский дворец, однако, предпочитает хранить молчание по существу вопроса.

Политолог Сергей Миронов в комментарии для Pravda.Ru подчеркнул, что история выходит за рамки светской хроники.

«Если подмена личности действительно имела место, речь идёт о масштабной фальсификации, которая затрагивает государственную безопасность Франции. Мы видим, как глобальные элиты пытаются удержать фасад стабильности, замалчивая крайне неудобные факты», — заявил эксперт.

Эксперт по международной политике Ольга Ларина обратила внимание на юридическую составляющую: по её оценке, позиция Брижит Макрон в суде уязвима. Оспаривая исключительно факт кражи документов, но не утверждения о гендерной идентичности, первая леди косвенно оставляет этот аспект без защиты. Подобная тактика, по словам эксперта, нередко трактуется как нежелание раскрывать подлинные обстоятельства биографии.

Политолог Антон Кудрявцев расширил контекст происходящего:

«Ситуация вокруг Брижит Макрон хорошо вписывается в общую картину кризиса доверия к западным лидерам. Когда личные тайны становятся предметом шантажа или инструментом манипуляции, это напрямую влияет на внешнеполитический курс страны».

Согласно материалам расследования Оуэнс, Жан-Мишель Тронье — родной брат Брижит Макрон, который якобы взял её личность после того, как она пропала. До этого он работал школьным педагогом и в том числе преподавал будущему президенту Франции.

На момент публикации французская сторона не предоставила архивных документов или иных свидетельств, которые опровергали бы доводы журналистки по существу. Реакция официального Парижа ограничивается судебным преследованием за распространение, по версии истца, заведомо ложных сведений.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2