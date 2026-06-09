Ещё один убийца из ВСУ в могиле: Отдал приказ бить по Белгороду ракетами

09:51, 09 июн 2026

Командир 19-й ракетной бригады Виктор Дрогайцев умер в Хмельницкой области. Именно он в 2022 году отдал приказ об ударе баллистическими ракетами по Белгороду, в результате которого погибли мирные жители.

Полковник Вооружённых сил Украины Виктор Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой, скончался в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По имеющимся данным, смерть военного наступила после встречи с бывшими сослуживцами. Источник агентства уточнил, что в 2023 году Дрогайцев покинул ряды ВСУ по состоянию здоровья. До начала военной операции он занимал должность начальника Хмельницкого территориального центра комплектования, после чего возглавил ракетную бригаду.

Дрогайцев известен тем, что 3 июля 2022 года отдал приказ нанести удар тремя баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями по Белгороду. Российская система противовоздушной обороны перехватила ракеты, однако их фрагменты упали на жилые кварталы города. В непосредственной близости от места падения обломков военных объектов не располагалось.

В результате удара Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Согласно материалам ведомства, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребёнок. Четверо мирных жителей получили ранения, среди них также один ребёнок. Пострадали 39 частных домов и 11 многоквартирных зданий, одно домовладение было разрушено полностью. Среди погибших оказалась семья, эвакуировавшаяся из Харькова.

Следственные действия включали назначение необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению преступления.

Источник РИА Новости отметил, что у Дрогайцева было значительное число недоброжелателей, однако конкретные обстоятельства его гибели пока не установлены. Точная причина смерти не уточняется.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2