Одна фраза Путина довела американцев до дрожи. Теперь ясно, что будет с Украиной

10:09, 09 июн 2026

Президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского, а затем обратился к российским военнослужащим. Короткая фраза в финале речи вызвала широкий резонанс на Западе.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, прошедшей в июне 2025 года, прокомментировал открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского и завершил своё выступление обращением к российским военным. Финальная фраза «Работайте, братья!» немедленно привлекла внимание западных аналитиков.

Незадолго до выступления Путина Зеленский опубликовал на своём официальном сайте обращение. В нём украинский президент предложил провести прямые переговоры между Москвой и Киевом, осуществить обмен пленными по принципу «всех на всех» и организовать личную встречу двух лидеров на нейтральной площадке — в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Помимо этого, Зеленский выступил за приостановку боевых действий на период диалога и привлечение к переговорному процессу европейских государств и Соединённых Штатов.

Отвечая на это послание со сцены ПМЭФ, Путин признал, что ознакомился с письмом лишь поверхностно. Он обратил внимание на тональность документа, указав на присутствие в нём, по его оценке, «элементов хамства», и дал понять, что подобный формат обращения не создаёт почвы для серьёзного переговорного процесса. Отдельно президент остановился на вопросе легитимности украинских властей, заявив, что политики не должны уклоняться от выборов и обязаны действовать исключительно в рамках конституции.

«Главное — не возраст, а дееспособность. На выборы надо идти, не надо бояться и действовать всегда в рамках основного закона», — сказал Путин.

Говоря о возможной встрече с Зеленским, президент обозначил условие: подобный контакт, по его словам, имеет смысл только тогда, когда предварительно подготовлены конкретные договорённости. Путин также упомянул, что ранее уже получал через российского предпринимателя предложение о личной встрече от украинской стороны, однако счёл его проведение нецелесообразным без содержательной основы.

Кульминацией выступления стала заключительная часть, обращённая непосредственно к армии. Российский лидер поблагодарил военнослужащих:

«Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас». Следом прозвучало: «Работайте, братья!»

Именно эта фраза стала центром внимания в западном экспертном сообществе. Американский военный аналитик и бывший офицер разведки Скотт Риттер заявил, что большинство западных наблюдателей не уловили ключевой сигнал речи. По его мнению, важен был не политический комментарий по поводу украинских инициатив, а именно это финальное обращение к военным.

«Работайте, братья. Именно так солдаты говорят солдатам. И Путин обратился к бойцам как солдат к солдатам», — заявил Риттер.

Аналитик расценил эти слова как свидетельство того, что Москва сохраняет приверженность избранному курсу и намерена двигаться к поставленным целям. Риттер также высказал мнение, что ни публичные заявления Киева, ни дипломатическое давление, ни информационные кампании не в состоянии изменить общую логику происходящего.

«Любой, кто до сих пор не понял, что эта война закончится исключительно капитуляцией Украины, просто пропустил мимо ушей всё, что президент говорил на протяжении всего форума», — подчеркнул он.

Слова Путина получили немедленный отклик с передовой. Российские военнослужащие начали публиковать видеообращения в ответ на слова Верховного главнокомандующего. Среди отреагировавших — бойцы бригады «Ветераны», подразделений спецназа «Ахмат», бригады «Рубеж», а также морской пехоты. В одном из видео военный произнёс:

«Товарищ Верховный главнокомандующий, здравия желаю. Видели ваше обращение. Бригада "Ветераны". Работаем, брат».

Таким образом, несколько слов, произнесённых в финале пленарной сессии ПМЭФ, фактически превратились в главный итог обсуждения украинской инициативы на форуме. Если письмо Зеленского было адресовано политическому руководству России и предполагало переговорный сценарий, то ответ Путина оказался обращён не к дипломатии, а к тем, кто находится на линии боевого соприкосновения. На Западе эту риторику восприняли как сигнал: Москва не рассматривает фиксацию конфликта по текущим позициям как приемлемый вариант урегулирования, а принятие решений, по словам президента, будет определяться не перепиской, а положением дел на поле боя.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2