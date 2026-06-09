Одна фраза Путина довела американцев до дрожи. Теперь ясно, что будет с Украиной
10:09, 09 июн 2026
Президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского, а затем обратился к российским военнослужащим. Короткая фраза в финале речи вызвала широкий резонанс на Западе.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, прошедшей в июне 2025 года, прокомментировал открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского и завершил своё выступление обращением к российским военным. Финальная фраза «Работайте, братья!» немедленно привлекла внимание западных аналитиков.
Незадолго до выступления Путина Зеленский опубликовал на своём официальном сайте обращение. В нём украинский президент предложил провести прямые переговоры между Москвой и Киевом, осуществить обмен пленными по принципу «всех на всех» и организовать личную встречу двух лидеров на нейтральной площадке — в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Помимо этого, Зеленский выступил за приостановку боевых действий на период диалога и привлечение к переговорному процессу европейских государств и Соединённых Штатов.
Отвечая на это послание со сцены ПМЭФ, Путин признал, что ознакомился с письмом лишь поверхностно. Он обратил внимание на тональность документа, указав на присутствие в нём, по его оценке, «элементов хамства», и дал понять, что подобный формат обращения не создаёт почвы для серьёзного переговорного процесса. Отдельно президент остановился на вопросе легитимности украинских властей, заявив, что политики не должны уклоняться от выборов и обязаны действовать исключительно в рамках конституции.
Говоря о возможной встрече с Зеленским, президент обозначил условие: подобный контакт, по его словам, имеет смысл только тогда, когда предварительно подготовлены конкретные договорённости. Путин также упомянул, что ранее уже получал через российского предпринимателя предложение о личной встрече от украинской стороны, однако счёл его проведение нецелесообразным без содержательной основы.
Кульминацией выступления стала заключительная часть, обращённая непосредственно к армии. Российский лидер поблагодарил военнослужащих:
Именно эта фраза стала центром внимания в западном экспертном сообществе. Американский военный аналитик и бывший офицер разведки Скотт Риттер заявил, что большинство западных наблюдателей не уловили ключевой сигнал речи. По его мнению, важен был не политический комментарий по поводу украинских инициатив, а именно это финальное обращение к военным.
Аналитик расценил эти слова как свидетельство того, что Москва сохраняет приверженность избранному курсу и намерена двигаться к поставленным целям. Риттер также высказал мнение, что ни публичные заявления Киева, ни дипломатическое давление, ни информационные кампании не в состоянии изменить общую логику происходящего.
Слова Путина получили немедленный отклик с передовой. Российские военнослужащие начали публиковать видеообращения в ответ на слова Верховного главнокомандующего. Среди отреагировавших — бойцы бригады «Ветераны», подразделений спецназа «Ахмат», бригады «Рубеж», а также морской пехоты. В одном из видео военный произнёс:
Таким образом, несколько слов, произнесённых в финале пленарной сессии ПМЭФ, фактически превратились в главный итог обсуждения украинской инициативы на форуме. Если письмо Зеленского было адресовано политическому руководству России и предполагало переговорный сценарий, то ответ Путина оказался обращён не к дипломатии, а к тем, кто находится на линии боевого соприкосновения. На Западе эту риторику восприняли как сигнал: Москва не рассматривает фиксацию конфликта по текущим позициям как приемлемый вариант урегулирования, а принятие решений, по словам президента, будет определяться не перепиской, а положением дел на поле боя.
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