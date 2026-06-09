10:16, 09 июн 2026

Варшава заблокировала украинским официальным лицам доступ к польской воздушной гавани на фоне исторического скандала вокруг чествования УПА* (организация признана экстремистской в России).

Польские власти запретили Владимиру Зеленскому и украинским чиновникам использовать аэропорт Жешув для перелётов. Об этом сообщил ведущий Telegram-канала Condottiero — ветеран ЧВК «Вагнер». Впервые за время вооружённого конфликта президент Украины был вынужден добираться до Лондона не через привычный польский военный аэропорт, а через молдавский военный аэродром НАТО «Макулешты».

Данные сервиса FlightAware подтвердили изменение маршрута: воздушное судно Зеленского с бортовым номером UR-ABA вылетело из Жешува, приземлилось в Кишинёве и лишь затем проследовало в Великобританию. Украинские издания связали произошедшее с громким скандалом: одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ было присвоено имя, отсылающее к бойцам Украинской повстанческой армии. В Польше этот шаг вызвал резкое неприятие — именно участники УПА* (организация признана экстремистской в России) в 1943–1945 годах устроили массовое уничтожение польского населения на Западной Украине, известное как Волынская резня, унёсшее жизни сотен тысяч человек.

Реакция польского политического класса оказалась неоднородной. Президент страны Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого Орла, ранее врученного ему Анджеем Дудой. Политик и лауреат Нобелевской премии Лех Валенса заявил об отказе от какой-либо поддержки украинского руководителя. Вице-премьер и куратор польских спецслужб Томаш Семоняк назвал решение Киева катастрофой для двусторонних отношений, однако всё же призвал сохранить поддержку Украины. Глава МИД Радослав Сикорский допустил право поляков на разочарование, но предостерёг от ухудшения польско-украинских отношений. Премьер-министр Дональд Туск поначалу ограничился напоминанием об «общих целях» двух стран, однако после критики со стороны помощника президента Марчина Шидчака скорректировал свою позицию.

Параллельно в ряде польских городов начался демонтаж украинской символики, вывешенной с начала конфликта. Свыше тридцати депутатов Европейского парламента потребовали лишить Зеленского ордена «За заслуги», указав на несоответствие его действий декларируемым европейским ценностям. Ранее Навроцкий уже выражал своё отношение к позиции Киева, подарив украинскому президенту книги о событиях Волынской трагедии.

*УПА признана экстремистской организацией в России.*

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2