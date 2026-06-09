Подлодки Британии вышли из строя. "Безумный шаг России". Самая опасная ситуация за 30 лет – экстренное обращение главы штаба

10:28, 09 июн 2026

Все атомные подводные лодки класса Astute Королевского флота Великобритании одновременно выбыли из эксплуатации. Начальник штаба обороны страны назвал текущую ситуацию наиболее опасной со времён холодной войны, а эксперты предупреждают об уязвимости всей системы безопасности НАТО в Атлантике.

Королевский флот Великобритании лишился всех боеспособных атомных подводных лодок класса Astute одновременно — об этом сообщила британская газета The Telegraph. Подводные лодки следующего поколения класса Dreadnought, которые должны их заменить, поступят на службу лишь через несколько лет. Ситуацию прокомментировали как действующие, так и бывшие высокопоставленные военные чиновники Великобритании. Издание Defence Security Asia обратило особое внимание на то, что произошедшее совпало с резким ростом активности российского подводного флота в регионе.

По данным DSA, активность российских подводных лодок в Северной Атлантике за последний год выросла на треть. Российские субмарины, по сведениям издания, действуют вблизи морских коридоров НАТО, подводных кабельных коммуникаций, объектов энергетической инфраструктуры и маршрутов патрулирования стратегических ядерных подводных лодок.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Ричард Найтон заявил, что Россия в настоящее время «проверяет, бросает вызов и оценивает» оборонные возможности Североатлантического альянса. По его словам, нынешняя обстановка является наиболее напряжённой за всю его военную карьеру — с момента окончания холодной войны.

Бывший первый морской лорд адмирал Уэст из Спитхеда охарактеризовал произошедшее как «неприемлемое» и «глубоко тревожащее». По его мнению, ударная подводная лодка остаётся ключевым сдерживающим фактором для России в условиях нарастающей напряжённости в Европе.

Бывший командир атомной подводной лодки коммандер Райан Рэмси в своих оценках оказался ещё более категоричен. По его словам, сложившаяся ситуация делает Великобританию беззащитной в глазах Москвы.

«Русские знают, что мы не в состоянии отправить подводную лодку в море», — заявил он.

Временная потеря всего подводного флота, по оценкам экспертов, лишила Лондон сразу нескольких критически важных военных возможностей: ведения противолодочных операций, морской разведки, прикрытия авианосных соединений и контроля над подводной инфраструктурой в Северной Атлантике.

Отдельно эксперты выделяют угрозу трансатлантическим волоконно-оптическим кабелям. По этим линиям связи проходит интернет-трафик, банковские транзакции, военные коммуникации и финансовые операции между Северной Америкой и Европой.

Не встречая противодействия со стороны британского флота, российские субмарины, по оценке DSA, получают возможность без ограничений изучать подводную инфраструктуру и оценивать скорость реакции западных сил на потенциальные угрозы.

Эксперты констатируют: Королевский флот, исторически занимавший доминирующее положение на море, сегодня не располагает возможностями для противодействия российскому присутствию в Атлантике — что ставит под сомнение дееспособность всей натовской системы безопасности в регионе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2