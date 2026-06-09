Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Время работает против нас": Эксперт указал на серьёзную угрозу для России. У нас осталось меньше года

"Время работает против нас": Эксперт указал на серьёзную угрозу для России. У нас осталось меньше года

10:35, 09 июн 2026

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что ряд европейских стран НАТО уже начал закладывать в планы производство ударных беспилотников большой дальности для Украины. По его словам, это превратит существующую угрозу в реальную в течение нескольких месяцев.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью kp.ru предупредил о нарастающей угрозе для России со стороны западных стран — союзников Украины. По его оценке, до её практической реализации остаётся не более восьми-девяти месяцев.

По мнению эксперта, западные государства фактически являются прямыми участниками конфликта на Украине, поскольку обеспечивают украинскую сторону финансированием, вооружением и разведывательными данными. Коротченко расценивает происходящее как противостояние с объединённым Западом, в котором украинская сторона выступает лишь инструментом давления на Россию.

Конкретную угрозу эксперт связывает с производством ударных беспилотников самолётного типа большой дальности. По его словам, примерно через восемь-девять месяцев Украина сможет получать их сотнями тысяч. В таких условиях, считает Коротченко, ни одна система противовоздушной обороны не будет способна в полной мере справляться со своими задачами.

Ключевым фактором эксперт называет то, что ряд европейских стран альянса уже закладывает производство дронов большой дальности в свои промышленные планы. По его убеждению, это означает, что временной фактор складывается не в пользу России. Сложившуюся ситуацию Коротченко характеризует как войну на истощение, которая России не выгодна.

В качестве меры, способной изменить положение дел, эксперт называет удары по объектам электрогенерации на Украине. По его расчётам, отключение электроснабжения в летний период не повлечёт гуманитарной катастрофы для населения, однако вынудит от десяти до пятнадцати миллионов украинских граждан перебраться в страны Европейского союза. Это, по мнению Коротченко, создаст для европейских государств значительную нагрузку в части размещения и содержания беженцев.

Стоит отметить, что готовность европейских стран оказывать поддержку украинской стороне в последнее время снижается на фоне коррупционных скандалов, связанных с Киевом. Отношение к украинским беженцам в европейских странах также становится всё более сдержанным.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Подлодки Британии вышли из строя. "Безумный шаг России". Самая опасная ситуация за 30 лет – экстренное обращение главы штаба

Читайте также:

Подлодки Британии вышли из строя. "Безумный шаг России". Самая опасная ситуация за 30 лет – экстренное обращение главы штаба
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Как Россия защитит Калининград? Слова Путина о защите региона перевели с дипломатического: Ответ будет молниеносным
Россия/мир
Как Россия защитит Калининград? Слова Путина о защите региона перевели с дипломатического: Ответ будет молниеносным
НАТО окружает Россию: стало известно, кто придёт на смену «потрёпанной» Украине — стоит укреплять север
Россия/мир
НАТО окружает Россию: стало известно, кто придёт на смену «потрёпанной» Украине — стоит укреплять север
Экс-полковник СБУ допустил ввод войск стран НАТО на Украину
Россия/мир
Экс-полковник СБУ допустил ввод войск стран НАТО на Украину
Остановитесь, пока не поздно, больше предупреждать не будем: Василий Небензя заставил испуганно притихнуть Совбез ООН — Россия готова к войне с НАТО
Россия/мир
Остановитесь, пока не поздно, больше предупреждать не будем: Василий Небензя заставил испуганно притихнуть Совбез ООН — Россия готова к войне с НАТО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен