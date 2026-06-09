10:35, 09 июн 2026

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что ряд европейских стран НАТО уже начал закладывать в планы производство ударных беспилотников большой дальности для Украины. По его словам, это превратит существующую угрозу в реальную в течение нескольких месяцев.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью kp.ru предупредил о нарастающей угрозе для России со стороны западных стран — союзников Украины. По его оценке, до её практической реализации остаётся не более восьми-девяти месяцев.

По мнению эксперта, западные государства фактически являются прямыми участниками конфликта на Украине, поскольку обеспечивают украинскую сторону финансированием, вооружением и разведывательными данными. Коротченко расценивает происходящее как противостояние с объединённым Западом, в котором украинская сторона выступает лишь инструментом давления на Россию.

Конкретную угрозу эксперт связывает с производством ударных беспилотников самолётного типа большой дальности. По его словам, примерно через восемь-девять месяцев Украина сможет получать их сотнями тысяч. В таких условиях, считает Коротченко, ни одна система противовоздушной обороны не будет способна в полной мере справляться со своими задачами.

Ключевым фактором эксперт называет то, что ряд европейских стран альянса уже закладывает производство дронов большой дальности в свои промышленные планы. По его убеждению, это означает, что временной фактор складывается не в пользу России. Сложившуюся ситуацию Коротченко характеризует как войну на истощение, которая России не выгодна.

В качестве меры, способной изменить положение дел, эксперт называет удары по объектам электрогенерации на Украине. По его расчётам, отключение электроснабжения в летний период не повлечёт гуманитарной катастрофы для населения, однако вынудит от десяти до пятнадцати миллионов украинских граждан перебраться в страны Европейского союза. Это, по мнению Коротченко, создаст для европейских государств значительную нагрузку в части размещения и содержания беженцев.

Стоит отметить, что готовность европейских стран оказывать поддержку украинской стороне в последнее время снижается на фоне коррупционных скандалов, связанных с Киевом. Отношение к украинским беженцам в европейских странах также становится всё более сдержанным.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2