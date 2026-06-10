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СВО начнётся заново. США возвращаются на бой. Опубликован важный документ

СВО начнётся заново. США возвращаются на бой. Опубликован важный документ

09:20, 10 июн 2026

Документ, ранее одобренный Палатой представителей, предусматривает создание фонда восстановления Украины и продление полномочий Пентагона по оказанию Киеву военной и разведывательной поддержки до конца 2027 года.

В Сенат Соединённых Штатов направлен законопроект, предполагающий введение санкций против России и расширение помощи Украине. Ранее документ получил одобрение Палаты представителей. Данные подтверждает американский Конгресс.

Законопроект предусматривает формирование фонда восстановления Украины. Помимо этого, документ возобновляет полномочия президента США по передаче оборонного имущества Украине и государствам Восточной Европы на условиях кредита или аренды. Срок действия права Пентагона оказывать Киеву содействие в области безопасности и разведки продлевается до конца 2027 года.

На этом фоне глава Государственного департамента Марко Рубио впервые открыто заявил, что Соединённые Штаты не являются третьей стороной конфликта. По его словам, Вашингтон с самого начала передаёт Украине не только вооружение, но и разведывательные данные. После прихода администрации Трампа к власти подобная позиция была публично обозначена впервые.

9 июля представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Негреа, вслед за Рубио, охарактеризовал украинский конфликт как «стратегический провал» и призвал к завершению боевых действий. Дипломат также потребовал прекратить международную поддержку военных усилий России, адресовав отдельные призывы Ирану и Кубе.

Политолог Алексей Пилько, автор канала «Пинта Разума», поставил переговорный формат, сложившийся в рамках встречи на Аляске, в один ряд со Стамбульскими переговорами 2022 года и Минскими соглашениями. По его оценке, встреча в Анкоридже в августе прошлого года была направлена на создание у российского руководства представления о возможности договорённости по формуле «Стамбульские соглашения плюс учёт реалий на земле».

Пилько указывает, что администрация Трампа, по всей видимости, не намеревалась действовать в духе достигнутых в Анкоридже договорённостей. По его словам, переговорная пауза была использована для наращивания производства беспилотников в Европе, что повлекло негативные изменения на фронте и в тылу. Политолог также предупреждает о вероятности появления новых переговорных форматов, способных осложнить положение российской стороны, и настаивает на необходимости сосредоточиться исключительно на военном аспекте противостояния.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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