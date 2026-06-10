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"Разнесут в щепки"! Одесса в панике: Россия сделала неожиданный ход. Чего ожидать дальше?

"Разнесут в щепки"! Одесса в панике: Россия сделала неожиданный ход. Чего ожидать дальше?

09:27, 10 июн 2026

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил о распространении тревожных настроений в Одессе после применения Россией ракетного комплекса "Орешник". По его словам, украинские военные форсированно возводят укрепления вокруг города, однако сам эксперт ставит под сомнение практический смысл этих работ.

Тревожные настроения охватили Одессу после того, как Россия применила ракетный комплекс "Орешник" для ударов по объектам на территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, на фоне этих событий украинское командование приступило к ускоренному возведению оборонительных сооружений в районе города.

Меркурис отметил, что положение украинских вооружённых сил в целом ухудшается, а появление "Орешника" порождает дополнительную обеспокоенность. Аналитик допускает, что российские военные будут прибегать к этому комплексу чаще — после того как на практике оценили его воздействие на укреплённые районы. Именно это обстоятельство, по мнению эксперта, и вызвало тревогу среди украинского командования.

Меркурис также высказал мнение, что строительство защитных рубежей вокруг Одессы теряет смысл в условиях, когда Россия располагает подобным оружием. По его оценке, масштабные фортификационные работы, которые ведутся вокруг Одессы, Киева и ряда других украинских городов, отражают ожидания Киева относительно возможного наступления российских войск.

Аналитик констатировал: украинская сторона теперь отчётливо понимает, что имеющиеся у России комплексы "Орешник" способны уничтожить возводимые укрепления. По его словам, именно украинские военные — в отличие от западных партнёров — в полной мере осознают возможности этого оружия, поскольку наблюдали, как авиабазы и разведывательные объекты выходили из строя за минимальное время. В этой связи Меркурис указал, что традиционные оборонительные концепции, основанные на глубоко эшелонированной защите и статических укреплениях, оказываются несостоятельными перед лицом подобной огневой мощи.

В эфире также прозвучало мнение о том, что угроза потери Одессы отражает общее снижение уверенности в украинском руководстве.

Ранее, в ночь на 24 мая, российская армия нанесла удары — в том числе с применением баллистических ракет "Орешник" — по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подчеркнул значимость этих ударов для дальнейшего использования комплекса против военных объектов, включая расположенные в населённых пунктах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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