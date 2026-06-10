Россия призвала США вернуть всё своё ядерное оружие "домой". Андрей Белоусов сказал прямо

09:39, 10 июн 2026

Российская сторона на Обзорной конференции по ДНЯО заявила, что американское ядерное оружие в Европе носит стратегический характер и должно быть возвращено в США вместе с демонтажем всей сопутствующей инфраструктуры.

Российская делегация на Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия потребовала полного вывода американского ядерного оружия с территории Европы. Соответствующую позицию озвучил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов, его слова приводит агентство ТАСС.

По оценке российской стороны, размещённые в Европе американские ядерные вооружения по своим характеристикам относятся к стратегическим — с учётом того, что их поражающий потенциал распространяется на ключевые объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории России. Белоусов подчеркнул: Москва настаивает не только на возвращении самого оружия в США, но и на полном демонтаже инфраструктуры, предназначенной для его размещения на европейском континенте.

Одновременно дипломат провёл разграничение между позициями сторон: российское тактическое ядерное оружие, по его словам, не создаёт угрозы для Соединённых Штатов и не нарушает уравнение стратегической стабильности, сложившееся ещё в ранний постсоветский период.

Это заявление прозвучало на фоне уже озвученных ранее сигналов из Москвы. 26 мая заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что диалог в формате ядерной пятёрки формально не прерван, однако его интенсивность сведена к минимуму. Рябков выразил готовность России к возобновлению переговоров с Вашингтоном по контролю над вооружениями, однако указал на отсутствие необходимых предпосылок — прежде всего изменения американского подхода к взаимодействию с Москвой.

5 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин обратил внимание на постоянное появление новых видов вооружений и на то, что ряд государств игнорирует действующие международные ограничения в этой сфере. В качестве примера таких ограничений он упомянул договорённости о запрете применения противопехотных мин.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2