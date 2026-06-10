Главное к утру 10 июня. Взрыв в Балашихе. России пора перестать жить в мире иллюзий. Дождались! Москва пошла на неожиданный шаг

09:48, 10 июн 2026

Утром 9 июня в подмосковной Балашихе был уничтожен автомобиль вместе с водителем. Военный корреспондент открыто говорит об убийстве военнослужащего. Писатель Захар Прилепин предупреждает: Россия живёт в иллюзиях. В Одессе строят укрепления после удара «Орешником».

9 июня в подмосковной Балашихе был подорван автомобиль, водитель которого погиб. Официальные данные о личности жертвы не раскрываются. Военный корреспондент Дмитрий Стешин публично квалифицировал произошедшее как убийство российского военного. Параллельно писатель и подполковник Захар Прилепин в интервью предупредил об опасности, которую многие предпочитают не замечать. А британский аналитик фиксирует тревожные приготовления в Одессе после применения Россией ракетного комплекса «Орешник».

Балашиха, раннее утро, взрыв

Около половины шестого утра 9 июня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи прогремел взрыв. В момент, когда водитель занял место за рулём автомобиля BMW и начал движение с парковки, сработало взрывное устройство. Машина мгновенно вспыхнула.

Свидетели произошедшего успели вытащить мужчину из горящего салона. Однако его жизнь спасти не удалось. По одним сведениям, он скончался уже в больнице, по другим — смерть наступила практически сразу после взрыва. Telegram-канал Shot уточнил, что погибшему было 62 года, а автомобиль находился в его собственности более года.

Вслед за первым взрывом последовала вторая детонация — воспламенился топливный бак. Транспортное средство было фактически разрушено, обломки разлетелись по проезжей части, повреждения получили несколько припаркованных рядом машин.

На место оперативно прибыли следователи, криминалисты и сотрудники экстренных служб. Согласно информации канала «112», под водительским сиденьем находилось самодельное взрывное устройство мощностью от 300 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначены взрывотехническая и медицинская экспертизы.

Личность погибшего официально не называется. Тем не менее военный корреспондент Дмитрий Стешин в своём телеграм-канале расставил акценты без обиняков: по его словам, речь идёт об убийстве российского военнослужащего, осуществлённом в диверсионном формате. Стешин также обратил внимание на характерную особенность района: в микрорайоне Авиаторов расположены жилые дома, где традиционно проживают военные и их семьи. По его мнению, подобная концентрация людей, связанных с армией, создаёт дополнительные риски в нынешних условиях.

Источник телеканала Царьград сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники ФСБ. По его данным, устройство предположительно было приведено в действие дистанционно по радиоканалу. Специалисты изучают записи камер наблюдения и выясняют, велась ли за жертвой слежка до нападения.

Балашиха уже фигурировала в хронике подобных преступлений. В 2025 году здесь в результате подрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Этот факт придаёт нынешней трагедии особое измерение.

Прилепин: пора смотреть правде в глаза

В канун Дня России, 12 июня, писатель и подполковник Захар Прилепин дал обширное интервью, в котором коснулся и личного, и общественного. Для него эта дата имеет особое значение: именно 12 июня день рождения его сына Игната, проходящего службу в зоне специальной военной операции. По словам отца, сын служит такелажником в диверсионно-штурмовом подразделении.

Задачи подразделения — переноска грузов на расстояния от пяти до десяти километров, а в обратную сторону — эвакуация раненых. Всё это происходит в условиях плотного присутствия беспилотников в воздухе. Прилепин признался, что по-настоящему осознал степень опасности, с которой ежедневно сталкивается сын, лишь после того, как получил подробное представление о характере службы. Подразделение, по его словам, считается одним из наиболее опасных на данном участке фронта.

Говоря о себе, Прилепин отметил последствия покушения, совершённого в 2023 году. Полученные травмы и возраст дают о себе знать — в случае нового контракта ему придётся подбирать формат, соответствующий физическому состоянию.

Однако наибольший резонанс вызвала часть интервью, посвящённая положению внутри страны. По словам Прилепина, за последние месяцы обстановка изменилась принципиально. Районы, прежде считавшиеся относительно безопасными даже вблизи линии фронта, теперь всё чаще оказываются под ударами беспилотников. Интенсивность атак нарастает и в глубине российской территории.

Писатель убеждён: обществу необходимо честно объяснить, что происходит. По его словам, позиция человека по отношению к происходящим событиям не будет иметь никакого значения для тех, кто наносит удары. Угроза носит безличный характер и не учитывает взглядов или убеждений конкретных людей.

Прилепин призвал отказаться от расчёта на возвращение к прежнему укладу жизни. По его словам, противодронная защита, вопросы гражданской безопасности и патрулирование должны стать органичной частью повседневности. Особо он остановился на теме отношений с западными странами. По наблюдению писателя, европейские государства целенаправленно формируют в своих обществах готовность к противостоянию с Россией, тогда как внутри самой России значительная часть людей живёт так, будто принципиальных перемен не произошло.

«Орешник», удар и строительство укреплений под Одессой

Отдельной темой остаются события, последовавшие за применением в конце мая российского ракетного комплекса «Орешник». Британский военный аналитик Александр Меркурис зафиксировал, что после этого удара вокруг Одессы значительно усилилась тревога, а строительство оборонительных сооружений ведётся с заметно возросшей интенсивностью.

По мнению аналитика, это свидетельствует о том, что украинское командование всерьёз рассматривает вероятность продвижения российских сил в направлении города. Меркурис подчеркнул: украинские военные отдают себе отчёт в том, на что способен «Орешник» применительно к любым фортификационным конструкциям.

Министерство обороны России после майского удара сообщало о поражении авиационных баз, объектов военного управления, структур военной разведки и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

В западных столицах «Орешник» по-прежнему остаётся предметом пристального внимания. Аналитики фиксируют сочетание высокой скорости ракеты и её разрушительного воздействия даже при использовании неядерных боевых частей. Ряд наблюдателей указывает, что майское применение комплекса преследовало в том числе практическую цель — проверку системы в реальных условиях и сбор данных для её дальнейшей доработки.

По общей оценке экспертов, полноценное боевое задействование «Орешника» в масштабном смысле ещё не состоялось. Тем не менее сам факт его применения уже оказывает заметное психологическое воздействие — особенно на фоне обсуждения возможных сценариев на юге Украины, в которых Одессе отводится ключевое место.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2