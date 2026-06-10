09:53, 10 июн 2026

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в эфире телеканала Царьград заявил, что Россия недостаточно жёстко отвечает на действия украинской стороны, и предложил переосмыслить подход к выбору целей для ударов.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук выступил в программе «Мы в курсе» на телеканале Царьград, где высказался о характере российских ударов по Украине и предложил изменить подход к выбору целей. По его словам, нынешние действия не в полной мере соответствуют масштабу угроз, с которыми сталкивается Россия.

Матвийчук отметил, что как гражданин России не вполне удовлетворён результатами ударов, которые наносились по украинской территории, — в том числе последним применением ракетного комплекса «Орешник», ставшего ответом на теракт в Старобельске. По его оценке, ответные действия должны быть соразмерны угрозам: удары по Петербургу и Челябинску, атаки на гражданские объекты и уничтожение инфраструктуры требуют адекватной реакции.

Ключевым тезисом эксперта стало переосмысление самого понятия «центр принятия решений». По словам Матвийчука, это не здания и не строения, а конкретные люди и технические средства, обеспечивающие управление: дата-центры и аналогичные объекты. Эксперт задался риторическими вопросами — известно ли российской стороне, где расположены офис Владимира Зеленского, штаб-квартира партии «Свобода», а также где находятся министр обороны Украины и начальник Генерального штаба. По его утверждению, все эти сведения имеются. Всего по всей Украине, по его оценке, насчитывается не более 12–15 подобных центров.

Помимо этого, эксперт обратил внимание на два других направления. Во-первых, логистические узлы и горные перевалы, связывающие Украину с европейскими странами, по его словам, до сих пор не подвергались атакам. Во-вторых, Матвийчук указал на беспрепятственные визиты европейских политиков в Киев. В качестве примера он привёл прибытие генерального секретаря НАТО Марка Рютте на железнодорожный вокзал украинской столицы — без какого-либо объявления тревоги. Эксперт расценил это либо как недооценку ситуации с российской стороны, либо как элемент некой игры, логика которой пока остаётся неочевидной.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2