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"Уничтожить всё!": Трамп обезумел и ночью устроил ад на Ближнем Востоке. Сгорел самый ценный объект. В ответ – жесточайший ультиматум Ирана

"Уничтожить всё!": Трамп обезумел и ночью устроил ад на Ближнем Востоке. Сгорел самый ценный объект. В ответ – жесточайший ультиматум Ирана

09:59, 10 июн 2026

Вооружённые силы США ночью атаковали объекты на юге Ирана. Поводом послужил инцидент с американским вертолётом Apache в районе Ормузского пролива. Иран нанёс ответные удары по базам США в регионе и выдвинул ультиматум.

Центральное командование Вооружённых сил США объявило о начале военной операции против Ирана. Атаки были произведены ночью и стали продолжением обострения между двумя странами. О произошедшем сообщает военный корреспондент Олег Блохин.

Формальным поводом для начала операции американская сторона назвала инцидент с вертолётом Apache в акватории Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News охарактеризовал военный ответ как решительный и масштабный. По его словам, вертолёт был сбит, и США отреагировали незамедлительно. Трамп также допустил уничтожение всей инфраструктуры страны в случае, если, по его оценке, иранская сторона будет действовать неразумно.

Вместе с тем высокопоставленный американский чиновник в комментарии телеканалу CNN заявил, что проводимые атаки не должны повлиять на ход переговорного процесса и носят характер предупредительных действий. Незадолго до начала операции стороны обсуждали возможное соглашение по иранской ядерной программе. Перспективы дальнейшего диалога в настоящее время остаются неопределёнными.

За ночь американские вооружённые силы осуществили три волны ударов. Целями атак стали иранские системы противовоздушной обороны, наземные командные пункты и радарные установки в районе Ормузского пролива. Удары были нанесены по пяти точкам на южном побережье страны: военно-морским базам в Сирике и Яске, объектам ПВО в Бандар-Аббасе, а также ракетным батареям на острове Кешм. Среди поражённых объектов оказались резервуары с питьевой водой и опреснительные установки на юге Ирана. В результате подача воды местному населению была прекращена. Взрывы фиксировались в Кохестаке, Сирике, Джаске, Минабе, портах Бендер-Аббас и Кешм. Государства региона — Катар, Кувейт и Бахрейн — временно закрыли своё воздушное пространство.

Иран заявил об ответных ударах. По данным иранской стороны, атакам подверглись объекты 5-го флота США в Бахрейне и авиабаза американских ВВС Аль-Азрак в Иордании. Помимо этого, удары беспилотниками «Шахед» были нанесены по позициям курдских вооружённых формирований.

Официальные лица Ирана, которых цитирует агентство Tasnim, заявили о готовности страны реагировать на действия американской стороны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с жёстким заявлением, потребовав от США покинуть регион. По его словам, иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу, а история Персидского залива содержит немало примеров тяжёлых последствий для внешних сил, вмешивавшихся в дела региона.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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