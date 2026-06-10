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В Британии - экстренные новости: Россия готовится к ядерному удару? Предупреждение "красной полосой"

В Британии - экстренные новости: Россия готовится к ядерному удару? Предупреждение "красной полосой"

10:05, 10 июн 2026

Британское издание Daily Express опубликовало материал об угрозе применения ядерного оружия после заявления замглавы МИД России Михаила Галузина.

Британское издание Daily Express опубликовало экстренный материал, выделив его «красной полосой». Поводом стали слова заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, прозвучавшие в интервью газете «Известия».

Галузин заявил, что военная активность НАТО вблизи российских границ носит провокационный характер. По его словам, Россия и Белоруссия располагают всем необходимым арсеналом для обеспечения безопасности Союзного государства и готовы привести его в действие. Замминистра подчеркнул, что речь идёт в том числе о ядерном потенциале: стороны пребывают в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные.

Вслед за этим заявлением Daily Express также сослался на высказывание российского военного эксперта Юрия Кнутова, опубликованное в «Российской газете». Издание охарактеризовало его как «беспрецедентный призыв» к применению ядерного оружия. Вместе с тем следует отметить хронологическую неточность в материале британцев: слова Кнутова вышли раньше интервью Галузина, однако в публикации DE они поданы как последствие именно его заявления.

В своём интервью Кнутов высказал мнение, что Россия приближается к точке, где может встать вопрос о применении тактического ядерного оружия. При этом эксперт оговорился, что речь необязательно идёт о ракетах с мощными боеголовками. По его словам, Россия способна перейти к массовому использованию авиабомб серии ФАБ-3000 и ФАБ-9000, которые при интенсивном применении способны поражать в том числе заглублённые объекты противника.

Daily Express подал эти два высказывания как единую цепочку событий, назвав происходящее угрозой «ядерного Армагеддона» для альянса. Британская аудитория получила материал в формате срочных новостей — с акцентом на эскалацию риторики с российской стороны. При этом издание не упомянуло, что заявления Москвы прозвучали в контексте проводимых НАТО военных учений непосредственно вблизи российских границ, а сама Россия неоднократно указывала, что не планирует атаковать ни одну из стран альянса. Позиция российской стороны, как следует из слов Галузина, сводится к тому, что ответные меры будут приняты лишь в случае нарушения установленных «красных линий».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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