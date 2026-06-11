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Тяжелейшая ночь на ПВО: Враг утюжит юг России. После "Фламинго" – сотни БПЛА. Враг прорывается к Москве третьи сутки

Тяжелейшая ночь на ПВО: Враг утюжит юг России. После "Фламинго" – сотни БПЛА. Враг прорывается к Москве третьи сутки

09:47, 11 июн 2026

В ночь на 11 июня силы ПВО продолжают отражать массированные атаки украинских беспилотников. Ударам подверглись Краснодарский край, Севастополь, Липецкая область и ряд других регионов. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Утром 11 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что системы противовоздушной обороны продолжают работу по отражению массированного удара беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки в регионе пострадали три мирных жителя.

По информации краевых властей, в Краснодаре обломки сбитого беспилотника упали на многоквартирный жилой дом, что спровоцировало возгорание. На место происшествия направлены экстренные и оперативные службы, двое пострадавших получают необходимую медицинскую помощь. Северский район также подвергся атаке — там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений, один человек получил травмы.

После четырёх утра в аэропортах Сочи и Геленджика введён план «Ковёр»: Росавиация сообщила о временных ограничениях на приём и отправку воздушных судов. В шесть утра ограничения в Сочи были введены повторно.

В Севастополе отражение атаки велось на протяжении всей ночи. Около половины первого ночи губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные совместно с мобильными огневыми группами уничтожили свыше двадцати беспилотников в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительным данным, среди жителей пострадавших нет. Воздушная тревога на момент сообщения оставалась в силе. Согласно данным телеграм-мониторингов, в числе применённых средств нападения были реактивные беспилотники.

Удар беспилотными аппаратами также пришёлся по Мелитополю в Запорожской области — целями, по имеющимся сведениям, являлась гражданская инфраструктура. В Липецкой области, в селе Доброе, падение беспилотника спровоцировало пожар в жилом доме.

Попытки прорыва к Москве не прекращаются третьи сутки подряд. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что только в эту ночь на подлёте к городу было уничтожено 15 беспилотников. Всего с начала атак 9 июня силы ПВО перехватили 78 вражеских аппаратов на подступах к Москве. Характерной особенностью последних ударов стало изменение тактики противника: если прежде беспилотники летели поодиночке, то теперь они действуют группами по три-четыре единицы.

С 9 на 10 июн над более чем двадцатью регионами страны было уничтожено и перехвачено 326 украинских беспилотников. В течение следующего дня сбиты ещё 203 аппарата.

Наиболее серьёзный ущерб в ходе атак понесли Чебоксары: над городом поднялся столб дыма, власти объявили режим ракетной опасности, экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности. Трое жителей получили травмы. По имеющимся данным, в ударе могли быть задействованы британские ракеты «Фламинго».

В Саратовской области силам ПВО и мобильным огневым группам удалось сбить несколько десятков беспилотников, однако ряд промышленных объектов получил повреждения. В Омске впервые за всё время была объявлена ракетная опасность. Отдельным объектом нападения стала панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — исторический памятник практически полностью разрушен, жертв среди людей удалось избежать.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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