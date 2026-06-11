09:52, 11 июн 2026

Отставной офицер украинских спецслужб Олег Стариков заявил, что эскалация конфликта до уровня большой европейской войны обернётся катастрофой прежде всего для самой Украины и стран Балтии.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предупредил, что в случае перерастания российско-украинского конфликта в открытое вооружённое столкновение между Россией и НАТО Украина будет полностью уничтожена — вместе с Прибалтикой. Об этом эксперт заявил в одном из недавних выступлений, видеозаписи которых регулярно набирают сотни тысяч просмотров.

Стариков проанализировал два возможных сценария развития событий. Первый — специальная военная операция завершается в ближайшей перспективе либо к 2030 году. Второй — противостояние перерастает в полноценную войну с участием европейских государств. Именно второму сценарию отставной офицер уделил основное внимание, и оценки его оказались крайне мрачными.

По словам Старикова, при реализации второго варианта война моментально приобретёт термоядерный характер. В первую очередь удары будут нанесены по российскому приграничью — Брянской и Курской областям. Однако и противоположная сторона не останется в стороне от разрушений.

Страны Балтии, которые входят в состав НАТО и географически находятся вблизи зоны потенциального конфликта, в ходе большой войны, по оценке Старикова, будут полностью сметены. Да, Альянс может нанести удар по Калининграду, однако прибалтийские государства к тому моменту уже перестанут существовать — и увидеть результат им попросту не доведётся.

Особо показательна позиция Старикова относительно Украины. По его словам, Киев, настойчиво добивающийся втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией, не осознаёт, чем это обернётся для самой страны. Украинская власть неоднократно обращалась к западным партнёрам с призывами вступить в открытое противостояние с Москвой. В частности, Киев просил соседние страны — Польшу и Румынию — использовать западные зенитные ракетные комплексы для поражения российских ракет и беспилотников над украинской территорией. Те, однако, от подобного участия отказывались, понимая, что такие действия означали бы прямое столкновение сил НАТО с российскими Воздушно-космическими силами.

Если же эскалация всё же произойдёт, Украина, по словам Старикова, сгорит в огне большой войны сама. От неё не останется ничего — ни аэропорта Борисполь, ни Жулян, ни левого берега Днепра, ни правого. Уничтожено будет всё.

Отдельно Стариков прокомментировал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которыми Киев активно бравирует, представляя их как эффективный инструмент давления на Москву. Отставной полковник занял осторожную позицию: он дал понять, что безоговорочно доверять заявлениям украинской стороны не следует. По его словам, война ведётся не только на поле боя и в сфере технологий, но и за информационную картину. Судить об эффективности ударов по НПЗ можно будет лишь тогда, когда станут известны реальные объёмы российского углеводородного экспорта и выручка от него. Пока же речь идёт только о внешнем эффекте, но не о реальной результативности, подчеркнул Стариков.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2