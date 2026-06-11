09:59, 11 июн 2026

Представитель США при экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа заявил, что Москва не смогла достичь поставленных целей в ходе военной операции. Российский военный эксперт Олег Шаландин опроверг эту оценку и указал на реальное соотношение потерь сторон.

Представитель США при экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа на заседании Совета безопасности организации высказался о результатах военной операции России на Украине. По его словам, принятое Москвой решение о начале боевых действий обернулось для неё существенными стратегическими издержками, в числе которых дипломат особо упомянул горящие нефтеперерабатывающие заводы. Негреа также выразил убеждение, что дальнейшая эскалация конфликта не изменит положение дел, а лишь многократно увеличит тяжесть последствий, и призвал к немедленному прекращению огня и политическому урегулированию ситуации. Позицию Вашингтона прокомментировал военный эксперт, ветеран боевых действий и офицер запаса Олег Шаландин в эфире программы "Мы в курсе" на телеканале Царьград.

По его словам, американская сторона фактически отошла от принципов, согласованных в рамках переговоров в Анкоридже: "Будем говорить прямо, нас обманули". Вместе с тем Шаландин отметил, что российская сторона изначально не питала чрезмерных иллюзий в отношении партнёра. Заявления американских представителей о неудачах России эксперт назвал несоответствующими действительности, сославшись на реальную обстановку на линии боевого соприкосновения.

Шаландин признал наличие потерь со стороны России, однако указал, что их масштаб несопоставим с потерями украинской стороны: по его оценке, последние превышают российские в восемь-девять раз, а возможно, и на несколько порядков больше.

Эксперт также подчеркнул результативность ракетно-авиационных и ракетно-артиллерийских ударов российской армии по производственной инфраструктуре: по его словам, производственные мощности на территории Украины практически исчерпаны. Рост числа атак с применением беспилотных летательных аппаратов Шаландин связал с тем, что Киев перенёс ряд предприятий оборонной промышленности на территорию стран Европейского союза. Об этих предприятиях, по его словам, российское Главное разведывательное управление уведомило соответствующие стороны заблаговременно, опубликовав их перечень.

Говоря об увеличении числа атак на российские регионы, Шаландин упомянул недавние попытки нанести удары по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период проведения Петербургского международного экономического форума. В этом контексте эксперт напомнил о поручении президента России усилить систему противовоздушной обороны — в зоне проведения специальной военной операции, в Крыму и в других регионах страны. Завершая комментарий, Шаландин отдельно обратил внимание на письмо исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского российскому президенту, охарактеризовав его тон как недопустимый.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2