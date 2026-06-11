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Главное к утру 11 июня. ЕС подарит Армении огромное богатство. СВО начнётся заново. Первые кадры удара "царь-бомбой"

Главное к утру 11 июня. ЕС подарит Армении огромное богатство. СВО начнётся заново. Первые кадры удара "царь-бомбой"

10:08, 11 июн 2026

Итоги парламентских выборов в Армении спровоцировали волну обещаний от Брюсселя — однако история прежних договорённостей ЕС с постсоветскими странами даёт поводы для скептицизма. В США внесён законопроект о новом пакете помощи Украине, а госсекретарь Марко Рубио впервые открыто признал роль Вашингтона в конфликте. Тем временем в интернете распространяются видеозаписи гигантского столба дыма над Одесской областью — предположительно после применения тяжёлой авиабомбы.

После парламентских выборов в Армении, завершившихся победой партии Никола Пашиняна, Евросоюз обратился к Еревану с серией обещаний об экономическом сближении и финансовой поддержке. Одновременно из Вашингтона поступили сигналы о продолжении военного и разведывательного участия США в украинском конфликте — несмотря на звучащие призывы к урегулированию. В Сети появились кадры предположительно крупнейшего авиационного удара по мосту в Затоке Одесской области. Об этих событиях сообщают колумнист Кирилл Стрельников в материале для РИА «Новости» и политолог Алексей Пилько, а также ряд открытых источников и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Брюссель делает ставку на Ереван

Итоги армянских парламентских выборов в Европейском союзе встретили с заметным воодушевлением. Официальные представители ЕС один за другим выступили с поздравлениями в адрес Еревана, расценив результаты голосования как подтверждение движения Армении в сторону западных институтов.

Председатель Европейской комиссии заявила, что дух политических перемен 2018 года в стране не угас, а сотрудничество между Брюсселем и Ереваном последовательно углубляется. Конкретным выражением новых обещаний стало заявление о расширении возможностей для армянских производителей на рынке ЕС, а также анонс финансовой поддержки в размере 50 миллионов евро — в качестве компенсации за осложнения, возникшие в торговых отношениях с Россией.

Тем не менее, как указывает в своей колонке для РИА «Новости» Кирилл Стрельников, предшествующий опыт подобных договорённостей между Евросоюзом и партнёрами на постсоветском пространстве не позволяет воспринимать эти обещания без определённой осторожности.

Ещё недавно Армения была включена в льготную торговую программу GSP+, обеспечивавшую беспошлинный доступ для многих тысяч наименований армянской продукции на европейские рынки. Однако впоследствии страну из этой программы исключили. Официальным основанием послужило решение Всемирного банка перевести Армению из категории государств с доходом ниже среднего в группу стран с доходом выше среднего. Логика сложилась парадоксальная: пока показатели были скромнее, преференции действовали. Как только статистика улучшилась — льготы были отменены.

Схожий прецедент уже имел место в отношениях ЕС с Украиной. После начала вооружённого конфликта в 2022 году Брюссель временно открыл свой рынок для украинской сельскохозяйственной продукции, обнулив пошлины. Однако это решение быстро столкнулось с организованным сопротивлением со стороны европейских аграриев. По странам ЕС прокатилась волна фермерских протестов: участники акций блокировали дороги, перекрывали логистические узлы и требовали защитить внутренний рынок от дешёвого импорта. В итоге Брюссель был вынужден вернуть ограничения, а новые квоты для украинской продукции в ряде случаев оказались жёстче первоначальных.

Если обратиться к официальным документам Евросоюза, обещаний о полной отмене пошлин на армянскую сельскохозяйственную продукцию там не содержится. Речь идёт главным образом об упрощении ряда торговых процедур и адресной поддержке отдельных отраслей — в частности, цветоводства.

Здесь показателен один практический момент: правительство Армении недавно утвердило программу компенсации экспортных пошлин для поставщиков, направляющих продукцию на европейский рынок. Само по себе существование такой программы ставит закономерный вопрос: если пошлины действительно отменены, для чего тогда предусматривать их компенсацию за счёт государственного бюджета?

Помимо этого, даже при самом благоприятном развитии событий между формальным правом на доступ к рынку ЕС и реальным присутствием товаров на полках европейских магазинов — дистанция значительная. Для экспорта в страны Евросоюза производитель обязан соответствовать сотням технических, санитарных и ветеринарных требований: соблюдать нормативы по содержанию пестицидов и антибиотиков, условиям хранения, упаковке, маркировке и прослеживаемости продукции.

Несколько лет назад сам ЕС запустил в Армении специальную программу стоимостью около 12 миллионов евро, направленную на модернизацию аграрного сектора и повышение качества продукции. Затем, в 2020 году, был запущен проект EU-GAIA с финансированием в 11,7 миллиона евро — для развития органического земледелия и улучшения фитосанитарных условий. Тем не менее ни один из этих проектов пока не обеспечил заметного прорыва армянских производителей на европейский рынок.

Вашингтон: между призывами к миру и новыми пакетами помощи

На фоне продолжающихся разговоров о возможном дипломатическом урегулировании ситуации на Украине из американской столицы поступили сигналы принципиально иного характера. В Сенат США внесён законопроект, предусматривающий новый комплекс мер поддержки Киева. Документ уже прошёл голосование в Палате представителей и предполагает создание фонда восстановления Украины, продление программ военной помощи, а также сохранение механизмов передачи вооружений по схемам кредита и аренды.

Дополнительно законопроект предусматривает продление до конца 2027 года полномочий Пентагона по оказанию Украине помощи в области безопасности и разведки.

Особое внимание в этом контексте привлекло заявление государственного секретаря Марко Рубио. Он впервые открыто признал, что Соединённые Штаты фактически являются стороной конфликта и с самого его начала оказывают Киеву не только военное, но и разведывательное содействие. Тем самым Вашингтон перестал поддерживать образ стороннего наблюдателя.

Одновременно с этим постоянный представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Негреа публично охарактеризовал украинский конфликт как «стратегический провал» и призвал к его завершению — при этом выступив против любой международной поддержки России.

Подобное сочетание заявлений выглядит внутренне противоречивым: призывы к миру соседствуют с обсуждением новых механизмов поддержки Киева.

Политолог Алексей Пилько усматривает в подобной политике определённую закономерность, уже проявлявшуюся в прошлом. По его оценке, многочисленные переговорные раунды последних лет раз за разом приводили к одному результату: Украина использовала паузы для укрепления военных позиций, наращивания производства вооружений и освоения новых технологий, в том числе в сфере беспилотных систем. В этой логике нынешние законодательные инициативы Вашингтона воспринимаются как свидетельство того, что ставка на силовое противостояние по-прежнему сохраняется, а переговорная риторика не означает отказа от дальнейшего вовлечения США в конфликт.

Удар по мосту в Затоке: версии о применении сверхтяжёлой авиабомбы

Одной из наиболее обсуждаемых тем последних суток стали удары по транспортной инфраструктуре на юге Украины. Российские вооружённые силы нанесли комбинированный удар по мосту в Затоке Одесской области — стратегически важной переправе, соединяющей юг страны с территорией государств — членов НАТО и имеющей существенное значение для логистики.

По имеющимся сведениям, в ходе атаки применялись барражирующие боеприпасы типа «Герань», авиационные бомбы и оперативно-тактические ракеты «Искандер». Военные наблюдатели отмечают, что данный объект подвергался ударам уже десятки раз за период конфликта.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серьёзных повреждениях железнодорожного полотна в результате последних атак. По его словам, интенсивность ударов по логистической инфраструктуре Украины заметно возросла на протяжении весны. Помимо района Затоки, сообщается о поражении объектов вблизи Маяков в той же области, а также об ударах по транспортным узлам и складским комплексам в других регионах страны.

На этом фоне в интернете распространились видеозаписи мощного взрыва, который ряд источников уже обозначил как применение так называемой «Царь-бомбы». На кадрах зафиксирован гигантский столб дыма и пыли, поднимающийся на значительную высоту.

Официальных данных о типе использованного боеприпаса не поступало. В качестве одной из версий рассматривается применение авиационной бомбы ФАБ-5000. Ряд наблюдателей высказывает предположение о применении ещё более тяжёлого боеприпаса — ФАБ-9000, последнее официально зафиксированное использование которого относится к периоду войны в Афганистане.

Именно масштаб облака, образовавшегося после взрыва, спровоцировал волну обсуждений в украинском сегменте интернета. Часть пользователей высказывала предположения о применении принципиально нового вида вооружения. Среди версий, которые распространялись в сети, звучали и крайние — вплоть до вопроса о ядерном характере взрыва. Официальных подтверждений ни одна из этих версий не получила.

Тем не менее появившиеся видеозаписи уже стали одной из самых резонансных тем последних суток и вновь привлекли общественное внимание к вопросу о характере и интенсивности ударов по ключевым объектам украинской инфраструктуры.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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