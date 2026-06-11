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Страшная атака на Россию. "Генерал всё знал". Киеву слили секретный объект за 15 минут. "Грядёт падение крупного города"

Страшная атака на Россию. "Генерал всё знал". Киеву слили секретный объект за 15 минут. "Грядёт падение крупного города"

10:16, 11 июн 2026

Украина заявила о близости к созданию собственного баллистического оружия. Параллельно американские разведданные в режиме реального времени поступают к операторам беспилотников ВСУ, а западные СМИ обходят стороной продвижение российских войск на земле.

Владимир Зеленский заявил, что Украина вплотную приблизилась к созданию баллистических ракет собственного производства. Об этом в четверг сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на слова украинского президента. По его словам, за годы войны страна накопила опыт и производственные компетенции, которых прежде не было, однако до полноценного баллистического вооружения пока не дошла.

Пока Киев декларирует ракетные амбиции, беспилотная война продолжается с нарастающей интенсивностью. Газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские операторы дронов получают спутниковые снимки американского происхождения в течение 15 минут после их съёмки. Принципиальное отличие от прежней практики состоит в том, что данные теперь поступают непосредственно на фронт, минуя командную вертикаль. Это существенно сокращает время между получением разведывательной информации и её применением при планировании ударов.

Военный эксперт и бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в комментарии «МК» обратил внимание на очевидное противоречие: российские официальные лица периодически заявляют об отказе от ударов по военно-политическому руководству Украины, тогда как Киев покушений на российских руководителей не прекращает. Незадолго до этого стало известно о гибели высокопоставленного генерала при взрыве в Балашихе и покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Военный корреспондент Александр Сладков после этих событий предложил системный подход к защите высокопоставленных военных.

Аналитики расценивают подобные действия украинской стороны как элемент давления, направленного на принуждение России к переговорам на западных условиях. При этом, по оценке ряда экспертов, ни расширение поставок западных ракет, ни наращивание дроновых атак не способны изменить стратегический баланс: российские запасы боеприпасов несопоставимо превышают возможности западных арсеналов применительно к Украине.

Крапивник также указал на информационный аспект происходящего: западные СМИ и официальный Киев не акцентируют внимание на положении дел на линии соприкосновения. По его словам, Константиновка практически перешла под контроль российских сил, а противник удерживает менее 20 процентов территории города. Эксперт связывает всплеск резонансных инцидентов с приближением крупного военного поражения украинской стороны, отмечая, что подобная тактика отвлечения внимания характерна для Киева накануне значимых территориальных потерь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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