10:16, 11 июн 2026

Украина заявила о близости к созданию собственного баллистического оружия. Параллельно американские разведданные в режиме реального времени поступают к операторам беспилотников ВСУ, а западные СМИ обходят стороной продвижение российских войск на земле.

Владимир Зеленский заявил, что Украина вплотную приблизилась к созданию баллистических ракет собственного производства. Об этом в четверг сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на слова украинского президента. По его словам, за годы войны страна накопила опыт и производственные компетенции, которых прежде не было, однако до полноценного баллистического вооружения пока не дошла.

Пока Киев декларирует ракетные амбиции, беспилотная война продолжается с нарастающей интенсивностью. Газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские операторы дронов получают спутниковые снимки американского происхождения в течение 15 минут после их съёмки. Принципиальное отличие от прежней практики состоит в том, что данные теперь поступают непосредственно на фронт, минуя командную вертикаль. Это существенно сокращает время между получением разведывательной информации и её применением при планировании ударов.

Военный эксперт и бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в комментарии «МК» обратил внимание на очевидное противоречие: российские официальные лица периодически заявляют об отказе от ударов по военно-политическому руководству Украины, тогда как Киев покушений на российских руководителей не прекращает. Незадолго до этого стало известно о гибели высокопоставленного генерала при взрыве в Балашихе и покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Военный корреспондент Александр Сладков после этих событий предложил системный подход к защите высокопоставленных военных.

Аналитики расценивают подобные действия украинской стороны как элемент давления, направленного на принуждение России к переговорам на западных условиях. При этом, по оценке ряда экспертов, ни расширение поставок западных ракет, ни наращивание дроновых атак не способны изменить стратегический баланс: российские запасы боеприпасов несопоставимо превышают возможности западных арсеналов применительно к Украине.

Крапивник также указал на информационный аспект происходящего: западные СМИ и официальный Киев не акцентируют внимание на положении дел на линии соприкосновения. По его словам, Константиновка практически перешла под контроль российских сил, а противник удерживает менее 20 процентов территории города. Эксперт связывает всплеск резонансных инцидентов с приближением крупного военного поражения украинской стороны, отмечая, что подобная тактика отвлечения внимания характерна для Киева накануне значимых территориальных потерь.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2