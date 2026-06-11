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Власти начали измор Украины, ВСУ утюжат юг, горькое признание - "Россия ничего не сделает"

Власти начали измор Украины, ВСУ утюжат юг, горькое признание - "Россия ничего не сделает"

10:24, 11 июн 2026

Российские военные отказались от сценария масштабного удара возмездия и сделали ставку на планомерное разрушение цепочек снабжения ВСУ — от складов «Новой почты» до мостовых переходов под Одессой. Одновременно украинские беспилотники атаковали Краснодар, Севастополь и Москву. Отставной полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что европейские партнёры Киева убеждены в бездействии Москвы.

В ночь с 10 на 11 июня сразу несколько регионов России подверглись массированным атакам украинских беспилотников, тогда как российские силы продолжали планомерно поражать объекты украинской военной логистики. Об этих событиях и их интерпретации сообщают военные наблюдатели, координаторы подпольных сетей и зарубежные военные аналитики.

Вместо единого масштабного удара, которого многие ожидали как ответа на блокирование Крыма, российская сторона избрала иную стратегию. По данным военного эксперта Дмитрия Снегирёва, озвученным в эфире «Днепр ТВ», российские силы сосредоточились на поражении логистической инфраструктуры: отделений «Новой почты», объектов хранения продовольствия, станций водоподготовки, а также подвижного состава и транспортных узлов. По оценке эксперта, такой подход направлен не на создание медийного эффекта, а на последовательное ограничение способности ВСУ к манёвру и пополнению резервов.

Особое внимание наблюдателей привлекли удары по железнодорожному мосту в Затоке и автомобильному мосту в районе Маяков под Одессой. По мнению ряда аналитиков, поражение этих объектов способно фактически изолировать историческую Бессарабию от остальной части Украины, что создаёт потенциальные условия для возможной десантной операции с последующим выдвижением в сторону Приднестровья.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что за истекшие сутки российские удары затронули около 26 объектов в шести областях. Большинство из них — узлы снабжения и подготовительные базы украинских сил. По его интерпретации, подобная тактика свидетельствует о намерении методично подрывать оперативный потенциал противника без расчёта на громкий немедленный эффект.

Пока российские силы действовали по украинскому тылу, ВСУ в ту же ночь нанесли серию ударов по ряду регионов России. На Кубани был введён режим беспилотной опасности: местные жители сообщали о взрывах и звуках сирен в Краснодаре. По данным оперативного штаба края, один из беспилотников поразил многоквартирный дом, что повлекло возгорание. Кроме того, пожар возник на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода — также в результате атаки с воздуха.

В связи с угрозой безопасности аэропорты Сочи и Геленджика временно ограничили приём и выпуск воздушных судов: вводился план «Ковёр», а ограничения в Сочи были восстановлены повторно уже в утренние часы.

В Крыму губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки: по его словам, средства противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотников в районах Северной стороны, бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент.

В Москве мэр Сергей Собянин заявил, что за ночь столичная система ПВО уничтожила 15 аппаратов. С учётом предшествующих суток — начиная с 9 июня — счёт перехваченных беспилотников идёт на десятки.

Параллельно с событиями на земле своё мнение о происходящем высказал отставной полковник армии США Дэниел Дэвис в рамках своего YouTube-проекта «Глубокое погружение». По его оценке, американские власти продолжают оказывать поддержку Киеву, что, как он считает, подталкивает украинское руководство к провокационным шагам. Дэвис связал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру, в котором тот выдвигал требования, с позицией западных и британских союзников, поощряющих, по мнению аналитика, подобную риторику.

Комментируя сведения о том, что отдельные беспилотники достигли района Санкт-Петербурга, Дэвис указал: по имеющейся у него информации, для таких маршрутов требовалось пересечение воздушного пространства стран НАТО. Из этого он сделал вывод, что европейские партнёры Киева действуют, рассчитывая на бездействие российской стороны.

«Россия ничего не сделает», — так Дэвис сформулировал, по его словам, позицию, которой придерживаются в западных столицах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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