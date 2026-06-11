Срочные новости: В 00:15 беспрецедентный ад на суше, в воздухе и море. Похищение главы страны. 500 КАБов и сотни ракет рванули Иран

10:32, 11 июн 2026

10 июня американские военные возобновили удары по иранской инфраструктуре — через несколько часов после того, как Центральное командование объявило об окончании предыдущей операции. Под удар попали порты, нефтеперерабатывающие мощности и военно-морские объекты вдоль Ормузского пролива. В ответ Иран заявил о полном закрытии пролива для международного судоходства.

Что произошло, где и когда

В ночь с 10 на 11 июня 2025 года, в 00:15 по московскому времени, Вооружённые силы США по приказу президента Дональда Трампа возобновили ракетные удары по территории Ирана. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Атакам подверглись объекты вдоль южного побережья страны — в районе Бендер-Аббаса, Асалуйе, острова Кешм, острова Хенгам, а также населённых пунктов Минаб, Карган и Сирик.

Формальным поводом для начала военной операции послужило крушение американского вертолёта Apache в районе Ормузского пролива. Пентагон возложил ответственность за этот инцидент на иранскую сторону. 10 июня Центральное командование (CENTCOM) США нанесло первые удары по иранским системам противовоздушной обороны, наземным радиолокационным станциям и объектам наблюдения вблизи Ормузского пролива. По заявлению американской стороны, была задействована высокоточная авиация Военно-воздушных и Военно-морских сил. К утру того же дня, к 07:00 по московскому времени, CENTCOM объявил о завершении операции, охарактеризовав её как «соразмерный ответ» на атаки против американских военных и коммерческих судов в регионе.

Однако уже спустя несколько часов удары были возобновлены.

Цели и масштаб операции

По имеющимся данным, в воздушном пространстве Ирана одновременно находилось от 70 до 100 американских самолётов. В небе над Ираком и Объединёнными Арабскими Эмиратами было зафиксировано около 50 воздушных судов-заправщиков. Параллельно в направлении Ирана через сирийское воздушное пространство выдвинулись израильские истребители, а израильская разведка, по имеющимся сведениям, задействовала беспилотники для подавления иранской системы ПВО. Совокупный боеприпасный залп, по поступающим данным, составил около 560 управляемых авиабомб и сотни крылатых ракет.

Авиационные и военно-морские подразделения США нанесли удары по портовой инфраструктуре Бендер-Аббаса — стратегически значимого города на Ормузском проливе, где расположены военно-морские базы Ирана. В районе нефтеперерабатывающего завода Persian Gulf Star в Бендер-Аббасе были зафиксированы взрывы. Этот завод является крупнейшим предприятием по переработке газового конденсата в Иране и обеспечивает от 35 до 40 процентов внутреннего потребления бензина в стране.

Иранские средства массовой информации сообщили, что системы ПВО перехватили несколько ракет, направлявшихся к нефтеперерабатывающему комплексу на месторождении «Южный Парс» в Асалуйе. Одна из сбитых ракет упала в непосредственной близости от промышленного объекта. Иранское агентство Mehr также сообщило о вооружённом столкновении между иранскими и американскими военно-морскими подразделениями в акватории Персидского залива. Израильское издание Yedioth Ahronoth в свою очередь распространило информацию о возможном повреждении американских кораблей в результате применения Ираном противокорабельных крылатых ракет.

В ходе первых ударов, нанесённых 10 июня, пострадали объекты водоснабжения — резервуары с питьевой водой и компрессорное оборудование, что оставило часть засушливых районов без доступа к воде. Также были повреждены нефтеперерабатывающие предприятия и химические заводы.

Политический контекст

На фоне продолжающихся ударов президент США Дональд Трамп провёл экстренное совещание в Ситуационной комнате Белого дома для обсуждения возможных дальнейших действий против Ирана. Об этом сообщает издание Axios. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что перечень целей и военный потенциал США существенно расширились по сравнению с началом операции, получившей название «Эпический гнев».

Американские официальные представители характеризуют происходящее как вынужденную самооборону. Телеканал CNN сообщил, что продолжение военных действий не затронет дипломатические переговоры между двумя странами. Телеканал Fox News, напротив, высказал предположение, что удары призваны вернуть иранскую сторону за стол переговоров — на фоне того, что дипломатический диалог между США и Ираном фактически велся вплоть до возобновления атак. Израильская армия привела вооружённые силы в повышенную боевую готовность в связи с угрозой эскалации конфликта.

Иран закрыл Ормузский пролив

Развитие событий завершилось объявлением Ирана о полном закрытии Ормузского пролива. Центральный штаб военной организации «Хатам аль-Анбия» сообщил, что пролив закрыт для всего судоходства без исключения — в том числе для нефтяных танкеров и торговых судов. Любое судно, предпринявшее попытку пройти через пролив, будет рассматриваться как цель для нападения. Ожидается продолжение ракетных ударов в течение ночи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2