Сводка с фронтов СВО 12 июня: Киев, столб чёрного дыма - "неужели, ядерка?". Генерал о ситуации: "В разы хуже". Кадры ударов по мостам

11:43, 12 июн 2026

Российские военные нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры Украины. Самым резонансным стало поражение нефтебазы в Бориспольском районе Киевской области. Параллельно силы ПВО за ночь перехватили 231 украинский беспилотник.

В ночь на 12 июня российская армия провела крупную серию ударов по объектам на территории Украины. Наиболее значимым эпизодом стало поражение нефтебазы в Бориспольском районе Киевской области — в результате удара произошел крупный пожар, столб густого чёрного дыма поднялся на несколько километров. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины официально подтвердила факт поражения объекта. В первые минуты после произошедшего украинские социальные сети захлестнула волна встревоженных публикаций.

Воздушные тревоги прозвучали по всей территории страны. Взрывы зафиксированы в Сумах, Николаеве и нескольких районах Черниговской области. По данным российского военного ведомства, целями ударов являлись объекты энергетики, военного управления и оборонной промышленности.

Подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru пояснил, почему именно Черниговская область оказалась под особым вниманием. По его словам, противник активно наращивает там силы и средства, в том числе формирует склады ракетного вооружения. Помимо этого, удары по тылам ВСУ в этом регионе преследуют цель пресечь возможные провокации в отношении Белоруссии: по оценке эксперта, именно с черниговского направления наиболее вероятны попытки диверсионной активности.

Относительно перспектив украинского контрнаступления в ближайший месяц высказался заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Генштаб ВСУ уже вынужден задействовать подразделения из стратегического резерва и вводить их в боевые действия. Российские войска ведут операции под Константиновкой, у Купянска, в приграничных районах, а также в направлениях Орехова и Красного Лимана. Генерал оценил максимально возможные действия противника как локальные контрудары — не ранее конца июня или начала июля.

Среди других событий минувших суток: группировка войск «Восток» ударами беспилотников ликвидировала разветвлённую сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Уничтожены командные пункты, ретрансляционное оборудование и терминалы спутниковой связи Starlink. Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 231 украинский дрон, сообщило Министерство обороны.

В Харьковской области боевая группа 5-й бригады национальной гвардии Украины оставила позиции, предварительно заминировав тела погибших военнослужащих — об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Операторы Центра специального назначения «Барс-Сармат» приступили к уничтожению вражеских беспилотников над трассой «Новороссия», передал ТГ-канал «Рогозин».

Противник, в свою очередь, опубликовал видеозаписи ударов своих беспилотников по мостовым переправам на Крымском и Херсонском направлениях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI