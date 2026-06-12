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Игры кончились! Огненный привет Рютте: В Одессе – ликвидация специалистов НАТО

Игры кончились! Огненный привет Рютте: В Одессе – ликвидация специалистов НАТО

11:52, 12 июн 2026

В ночь с 9 на 10 июня и на протяжении следующих суток на территории Украины были зафиксированы удары по военным объектам сразу в пяти регионах страны. Об этом сообщили координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев и авторы Telegram-канала AMK Mapping, отслеживающего ход боевых действий.

По оценке Лебедева, интенсивность атак в указанный период оказалась ниже, чем в предшествующие дни: масштабных одновременных ударов по всей стране не наблюдалось. Вместе с тем анализ географии поражённых объектов свидетельствует об иной картине. Практически все удары пришлись по районам, обеспечивающим снабжение передовой, подготовку резервов и функционирование украинской армии в целом. По мнению координатора, это указывает на продолжение системной работы по разрушению отдельных элементов военной инфраструктуры, а не на снижение общей активности.

В Харьковской области зафиксировано семь ударов. Лебедев связывает это со статусом Харькова как одного из крупнейших военно-промышленных центров страны, где сосредоточены производственные и логистические мощности. В Запорожской области удары наносились восемь раз — по объектам тылового обеспечения южного направления. Через этот регион проходят ключевые транспортные маршруты, здесь расположены ремонтные базы, склады боеприпасов и техники.

В Сумской области зафиксированы три удара. По мнению Лебедева, возрастающее значение региона связано не только с приграничными столкновениями, но и с формированием возможной буферной зоны. Три удара также отмечены в Днепропетровской области — предположительно по объектам энергетической инфраструктуры, складским комплексам, ремонтным предприятиям и транспортным узлам.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Одесской области. По данным подполья, за сутки по областному центру и посёлку Затока было нанесено пять ударов. Лебедев пояснил, что одесское направление остаётся одним из наиболее уязвимых участков украинской логистики. Затока, выполняющая функции транспортного узла, подверглась атакам на объекты, связанные с переброской грузов, военного имущества и обеспечением портовой инфраструктуры. В самой Одессе, по данным координатора, атакованы склады, портовые объекты, места расположения иностранных специалистов и структуры морской логистики.

Источники сообщают, что среди вероятных целей атак в Затоке находились базы отдыха, где украинские добровольцы проходили подготовку под руководством британских инструкторов. Первоначально применялись три крылатые ракеты типа Х-59 или Х-69, затем использовались авиационные бомбы с коррекцией — КАБы. Министерство обороны России информацию об этих ударах не комментировало.

Ряд источников расценивает удары по Одессе и Затоке как реакцию на недавние заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о перспективах победы Украины. Аналитики также не исключают, что одной из задач атак было поражение иностранного военного персонала.

По данным Telegram-канала AMK Mapping, на нескольких российских авиабазах к вылету подготовлены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160М, несущие ракеты Х-101. Кроме того, в российских регионах зафиксировано накопление баллистических ракет «Искандер-М» и крылатых ракет «Искандер-К». К пускам приведены в готовность сотни ударных беспилотников типа «Герань-2» и «Гербера», размещённых вблизи украинской границы. Ссылаясь на разведывательные данные НАТО, канал также сообщает о возможном применении Россией в ближайшее время баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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