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Дроны ВСУ перестанут быть проблемой? Важная новость на пятый год СВО

Дроны ВСУ перестанут быть проблемой? Важная новость на пятый год СВО

11:56, 12 июн 2026

Холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех» ввёл в эксплуатацию зенитный пулемётный комплекс «Зубр», предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Система уже охраняет административные и энергетические объекты России.

На полях Международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил о постановке на боевое дежурство нового зенитного комплекса «Зубр». Об этом стало известно из заявлений представителей холдинга корреспонденту ТАСС.

По данным компании, система уже охраняет административные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса страны. На счету комплекса — десятки уничтоженных беспилотников различных типов.

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что беспилотники, попавшие в зону действия «Зубра», имеют минимальные шансы продолжить полёт. По его словам, комплекс способен поражать как крупногабаритные, так и малоразмерные воздушные цели со всех направлений. Система обнаружения автоматически берёт цель на сопровождение и передаёт данные боевому модулю. Радар фиксирует объект на расстоянии до 1,5 километра, после чего оператор принимает решение об уничтожении. Комплекс оснащён четырьмя пулемётами калибра 7,62 мм — танковыми ПКТ либо авиационными ГШГ.

Военный эксперт в области беспилотных систем Юрий Лямин в беседе с журналистами «Российской газеты» пояснил причины применения пулемётного вооружения вместо ракетного. По его мнению, зенитные ракетные комплексы экономически нецелесообразны при работе по беспилотникам из-за высокой стоимости каждой ракеты. Пулемётные боеприпасы значительно дешевле и доступны в большем количестве, а производство самой установки обходится дешевле. Это, по словам эксперта, обусловило возврат интереса к зенитной артиллерии.

Вместе с тем Лямин подчеркнул ограниченность возможностей одного комплекса. Несмотря на способность «Зубра» защитить отдельный объект — нефтебазу, штаб или электростанцию — от роя FPV-дронов, противовоздушная оборона в целом должна задействовать несколько эшелонов. На дальних дистанциях, по мнению эксперта, должны работать средства радиоэлектронной борьбы, авиация и ракетные комплексы. «Зубр» же выполняет функцию последнего рубежа, поражая цели, которые прорвались сквозь предыдущие линии обороны. Высокая скорострельность и значительный боекомплект позволяют эффективно решать эту задачу, однако полностью переложить защиту на один комплекс невозможно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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