Объявлена эвакуация: Фронт приблизился к ключевому городу в Донбассе. Заводы экстренно перемещают на запад

12:00, 12 июн 2026

Украинские власти вывозят промышленные предприятия из Краматорска на запад страны. Бои идут уже в 14 километрах от города. Российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки.

Украинские власти начали эвакуацию промышленных предприятий из Краматорска — одного из крупнейших городов Донецкой области. Об этом сообщает британское издание The Economist. По данным журнала, линия боевого соприкосновения находится в 14 километрах от города.

Часть предприятий перемещают в город Перечин Закарпатской области на западе Украины. На объектах, задействованных в переезде, занято около 3,5 тысячи человек. Подготовительная работа в рамках операции, получившей название «Новый Краматорск», началась ещё в начале 2022 года, однако активную фазу она приобрела по мере изменения ситуации на фронте. Авторы публикации отмечают, что среди жителей города преобладают тревожные настроения.

Краматорск входит в агломерацию, включающую также Славянск, Дружковку и Константиновку. До начала боевых действий население Краматорска превышало 150 тысяч человек, Славянска — более 100 тысяч. Эти населённые пункты расположены в непосредственной близости друг от друга, что существенно осложняет ведение наступательных операций в данном районе.

По данным Министерства обороны России на 11 июня, подразделения группировки «Южная» продвигаются на широком участке фронта в северной части Донецкой Народной Республики. Российские военные установили контроль над восточной частью Константиновки, бои за которую продолжались более шести месяцев, и вышли на северо-восточные окраины города. В юго-западном районе города и на территории Константиновского металлургического завода, по информации ведомства, продолжается уничтожение окружённых украинских подразделений.

Командир батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады с позывным Ярый подтвердил сложность положения: по его словам, Константиновка находится в условиях частичного окружения в связи с продвижением российских сил в районе Часового Яра и Бересток. Эвакуация, снабжение и переброска личного состава в город, по его оценке, существенно затруднены.

По данным российской стороны, под контролем Украины остаётся около 15% территории Донецкой Народной Республики. Этот район, включающий упомянутую агломерацию, характеризуется развитой системой укреплений, которые создавались с 2014 года.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI